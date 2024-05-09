Пострадавшему от пожара Национальному музею Бразилии подарили 1100 окаменелостей

Более 1100 экспонатов получил в дар Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это поможет восполнить почти утраченную..

Более 1100 экспонатов получил в дар Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это поможет восполнить почти утраченную коллекцию древних окаменелостей и артефактов. Она погибла во время пожара в 2018 году.

Все переданные в дар экспонаты – это окаменелости, найденные в ходе раскопок в штатах Сеара, Пернамбуку и Пиауи на северо-востоке Бразилии. Там в двух геологических формациях содержатся останки животных, которые жили в ранний меловой период.

[Буркхард Поль, спонсор]:

«Поскольку в этом музее произошло такое трагическое событие, я считаю важным, чтобы обширная коллекция бразильских окаменелостей была представлена здесь, в одном из самых важных музеев Бразилии и Южной Америки. Надеюсь, другие коллекционеры и учреждения последуют этому примеру и помогут национальному музею восстановить коллекцию». [Александр Келлнер, директор Национального музея Бразилии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Пока это самое крупное пожертвование окаменелостей, которое мы получили. Было ещё несколько пожертвований от частных лиц, но это самое масштабное, поэтому самое важное».

Пожар в музее был настолько сильным, что охватил все три этажа здания. В коллекции насчитывалось почти 20 миллионов экспонатов. Уцелела только десятая часть. Сгорели южноамериканские и египетские мумии, погребальные предметы, посуда индейцев, экспонаты, посвящённые вымершим языкам, археологические ценности, минералы, а также останки животных и насекомых.

В 2018 году музею как раз исполнилось 200 лет. Его основал король Португалии Жуан VI. Позже сын монарха Педру I стал бразильским императором. При нём музей привлекал к сотрудничеству известных европейских учёных. Они исследовали Бразилию и пополняли музей экспонатами.

Повторное открытие Национального музея запланировано на 2026 год.

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