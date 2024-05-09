Пострадавшему от пожара Национальному музею Бразилии подарили 1100 окаменелостей

Более 1100 экспонатов получил в дар Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это поможет восполнить почти утраченную..
Дата загрузки: 2024-05-09
Все переданные в дар экспонаты – это окаменелости, найденные в ходе раскопок в штатах Сеара, Пернамбуку и Пиауи на северо-востоке Бразилии. Там в двух геологических формациях содержатся останки животных, которые жили в ранний меловой период.
[Буркхард Поль, спонсор]:
«Поскольку в этом музее произошло такое трагическое событие, я считаю важным, чтобы обширная коллекция бразильских окаменелостей была представлена здесь, в одном из самых важных музеев Бразилии и Южной Америки. Надеюсь, другие коллекционеры и учреждения последуют этому примеру и помогут национальному музею восстановить коллекцию». [Александр Келлнер, директор Национального музея Бразилии]:
«Пока это самое крупное пожертвование окаменелостей, которое мы получили. Было ещё несколько пожертвований от частных лиц, но это самое масштабное, поэтому самое важное».
Пожар в музее был настолько сильным, что охватил все три этажа здания. В коллекции насчитывалось почти 20 миллионов экспонатов. Уцелела только десятая часть. Сгорели южноамериканские и египетские мумии, погребальные предметы, посуда индейцев, экспонаты, посвящённые вымершим языкам, археологические ценности, минералы, а также останки животных и насекомых.
В 2018 году музею как раз исполнилось 200 лет. Его основал король Португалии Жуан VI. Позже сын монарха Педру I стал бразильским императором. При нём музей привлекал к сотрудничеству известных европейских учёных. Они исследовали Бразилию и пополняли музей экспонатами.
Повторное открытие Национального музея запланировано на 2026 год.
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