По-новому взглянуть на работы американского художника Джона Сингера Сарджента предлагают в Британской галерее Тейт в Лондоне...

«Сарджент и мода»: по-новому взглянуть на картины портретиста предлагают в Лондоне

По-новому взглянуть на работы американского художника Джона Сингера Сарджента предлагают в Британской галерее Тейт в Лондоне. Он был одним из выдающихся портретистов конца XIX – начала XX века.

При жизни Сарджента искусствоведы не оценили его творчество по достоинству. А импрессионисты и вовсе скептически высказывались о его работах, считая их пережитком прошлого. Однако позже картины художника приковали внимание экспертов.

[Эрика Хиршлер, куратор Музея изящных искусств в Бостоне]:

«Сарджент обладал особенным мастерством. Он умел передавать текстуру материала с помощью красок. Глядя на изображённые им роскошные ткани того периода, можно сказать, бархат это или атлас. Сарджент особенно красиво передавал красками блеск или мягкость материи».

Теперь по портретам Сарджента можно судить о модных тенденциях столетней давности. Сейчас художника сравнивают с современными стилистами.

[Эрика Хиршлер, куратор Музея изящных искусств в Бостоне]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сарджент смело удалял лишние детали, которые не вписывались в окончательный образ, или наоборот – что-то добавлял, экспериментировал с тканью, оживляя портрет.

Вместе с картинами в галерее выставлены образцы тканей, а также модные наряды, которые носили при жизни художника и которые он запечатлел на картинах. Например, в этом платье ему позировала испанская танцовщица Карменсита. Сарджент хранил его до самой смерти.

[Табиш Хан, искусствовед]:

«Эта выставка даёт другой взгляд на живопись Сарджента. Обычно она ассоциируется с портретами и светскими картинами, которые здесь, конечно, есть. Но эти работы отражают и то, как он показывал моду, как это стало важной частью его живописи».

Сарджент родился в 1856 году во Флоренции в семье американцев. Учился в Италии, Германии и Франции. Образцом для подражания для него были Веласкес, Гейнсборо и Ван Дейк. Он писал мужские и женские портреты. Богатых клиентов было много. Сарджент написал 900 работ маслом и 2000 акварелью. Художник умер в Лондоне в возрасте 69 лет.

Выставка «Сарджент и мода» продлится до 7 июля.

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