У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, среди погибших – дети

Резиновая лодка с мигрантами затонула в Эгейском море у берегов Турции. Сообщают, по меньшей мере, о..

Резиновая лодка с мигрантами затонула в Эгейском море у берегов Турции. Сообщают, по меньшей мере, о 22 погибших. Среди них – семеро детей, в том числе младенцы.

Люди пытались добраться до греческого острова Самотрак. Лодка потерпела крушение ночью у берегов турецкой северо-западной провинции Чанаккале, недалеко от острова Гекчеада. Известно об этом стало только утром.

По данным администрации губернатора Чанаккале, двоих человек спасла береговая охрана. Ещё двое сумели выбраться на берег самостоятельно.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сколько именно мигрантов находилось в лодке, пока не известно. Какой они были национальности, также не сообщают.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействовано 18 спасательных катеров, два вертолёта, самолёт и беспилотник.

Напомним, на прошлой неделе на пути из Ливии в Италию предположительно погибли 60 мигрантов. Люди также плыли на резиновой лодке. Причём, по предварительным данным, умерли они не в результате крушения, а от голода и обезвоживания. 25 человек удалось спасти.

Средиземноморский миграционный маршрут считается самым опасным в мире. В прошлом году на нём погибло около трёх тысяч человек. Такие данные приводит Международная организация по миграции.

Короткая ссылка на эту страницу: