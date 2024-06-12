fb pixel
Телеканал NTD

4000 человек бежали от насилия преступных банд на юге Мексики

4000 человек бежали от насилия преступных банд на юге Мексики

Более 4000 жителей южной Мексики были вынуждены искать убежища в соседнем городе после того, как банды..

Дата загрузки: 2024-06-13

4000 человек бежали от насилия преступных банд на юге Мексики
Более 4000 жителей южной Мексики были вынуждены искать убежища в соседнем городе после того, как банды устроили перестрелку и сожгли дома и машины людей.

[пострадавший от насилия]:
«Они начали стрелять около восьми часов вечера. В полночь начали жечь дома. Мы спрятались. На следующий день они сожгли все оставшиеся дома. Вернулись среди бела дня, одетые в военную форму и с крупнокалиберным оружием».

Насилие вспыхнуло после того, как преступные группировки атаковали город Тила в штате Чьяпас. В итоге люди сначала прятались в домах, а потом бежали в соседний городе Яхалон.

[Эрика Утрилья, глава Национальной системы развития]:
«У нас около 4000 переселенцев, но некоторые приходят в разное время, поэтому иногда здесь спят около 350 человек».

Это последствия нападения: обгоревшие автомобили, сгоревшие дома и пустые улицы. Люди пока боятся возвращаться.

[пострадавший от насилия]:
«Они сожгли два моих дома и квартиру, поскольку я этим живу. Они также сожгли две мои машины. Так что теперь я остался на улице».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что для защиты населения направил военных. При этом он отметил, что насилие вспыхнуло в результате конфликтов между местными жителями.

Прокуратура штата Чьяпас сообщила, что задержали как минимум шестерых подозреваемых.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...