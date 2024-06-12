Более 4000 жителей южной Мексики были вынуждены искать убежища в соседнем городе после того, как банды..

4000 человек бежали от насилия преступных банд на юге Мексики

Более 4000 жителей южной Мексики были вынуждены искать убежища в соседнем городе после того, как банды устроили перестрелку и сожгли дома и машины людей. [пострадавший от насилия]:«Они начали стрелять около восьми часов вечера. В полночь начали жечь дома. Мы спрятались. На следующий день они сожгли все оставшиеся дома. Вернулись среди бела дня, одетые в военную форму и с крупнокалиберным оружием».

Насилие вспыхнуло после того, как преступные группировки атаковали город Тила в штате Чьяпас. В итоге люди сначала прятались в домах, а потом бежали в соседний городе Яхалон.

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[Эрика Утрилья, глава Национальной системы развития]:«У нас около 4000 переселенцев, но некоторые приходят в разное время, поэтому иногда здесь спят около 350 человек».

Это последствия нападения: обгоревшие автомобили, сгоревшие дома и пустые улицы. Люди пока боятся возвращаться.

[пострадавший от насилия]:«Они сожгли два моих дома и квартиру, поскольку я этим живу. Они также сожгли две мои машины. Так что теперь я остался на улице».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что для защиты населения направил военных. При этом он отметил, что насилие вспыхнуло в результате конфликтов между местными жителями.

Прокуратура штата Чьяпас сообщила, что задержали как минимум шестерых подозреваемых.

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