4000 человек бежали от насилия преступных банд на юге Мексики

Более 4000 жителей южной Мексики были вынуждены искать убежища в соседнем городе после того, как банды..
Дата загрузки: 2024-06-13
«Они начали стрелять около восьми часов вечера. В полночь начали жечь дома. Мы спрятались. На следующий день они сожгли все оставшиеся дома. Вернулись среди бела дня, одетые в военную форму и с крупнокалиберным оружием».
Насилие вспыхнуло после того, как преступные группировки атаковали город Тила в штате Чьяпас. В итоге люди сначала прятались в домах, а потом бежали в соседний городе Яхалон.[Эрика Утрилья, глава Национальной системы развития]:
«У нас около 4000 переселенцев, но некоторые приходят в разное время, поэтому иногда здесь спят около 350 человек».
Это последствия нападения: обгоревшие автомобили, сгоревшие дома и пустые улицы. Люди пока боятся возвращаться.[пострадавший от насилия]:
«Они сожгли два моих дома и квартиру, поскольку я этим живу. Они также сожгли две мои машины. Так что теперь я остался на улице».
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что для защиты населения направил военных. При этом он отметил, что насилие вспыхнуло в результате конфликтов между местными жителями.
Прокуратура штата Чьяпас сообщила, что задержали как минимум шестерых подозреваемых.
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