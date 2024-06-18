В США ветеринары облегчают жизнь старым и больным собакам

Этому ньюфаундленду по кличке Регби уже 13 лет. Он живёт со своими хозяевами в Нью-Йорке. Собака..

Этому ньюфаундленду по кличке Регби уже 13 лет. Он живёт со своими хозяевами в Нью-Йорке. Собака состарилась. Ей стало тяжелее двигаться, и в теле появились боли.

Облегчить страдания таким питомцам помогают ветеринары, которые заботятся об уходящих из жизни животных. Эти врачи приходят на дом, делают уколы и другие медицинские процедуры.

[Лиза Уоллинг, ветеринар]:

«Люди не хотят, чтобы их питомец страдал».

Хозяева Регби чувствуют себя спокойнее, зная, что она меньше страдает.

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[Сэм Боге, владелица собаки]:

«Мы подумали, что должны сделать это для неё. Я пережила утрату родных, и в конце их жизни окружила их заботой. Почему бы нам не сделать этого и для Регби? Если она проживёт ещё несколько месяцев, мы должны обеспечить ей комфорт».

Ветеринары, оказывающие паллиативную помощь, считают своими пациентами не только животных, но и людей. Владельцам больных и умирающих питомцев нужна психологическая поддержка. У обычных ветеринаров на это не хватает времени.

[Лиза Уоллинг, ветеринар]:

«У нас больше времени для общения с клиентами. Мы помогаем им принимать решения и разговариваем с ними о проблемах, возникающих при уходе за питомцем. В этом отличие от занятого местного ветеринара, которому надо делать прививки, операции, рентген и УЗИ. Так что у нас больше времени. А людям как раз нужна возможность поговорить с врачом».

Иногда стареющим собакам не нужна медицинская помощь, но их хозяева нуждаются в советах. Например, не все понимают, что питомцам трудно ходить по скользкому полу. Ветеринары советуют застилать его ковровыми покрытиями. Также рассказывают о специальных шлейках для крупных собак, которым сложно вставать самостоятельно. Кроме того, ветврачи подбирают для животных правильный рацион питания. Паллиативную помощь также оказывают кошкам.

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