Старый город в Дубровнике хотят вернуть местным жителям

Старый город в хорватском Дубровнике славится дворцами эпохи Возрождения и церквями в стиле барокко. Расположен на..

Старый город в хорватском Дубровнике славится дворцами эпохи Возрождения и церквями в стиле барокко. Расположен на скалистом побережье Адриатического моря и ежегодно привлекает миллионы туристов.

Зарубежные гости приносят значительный доход экономике, но также не в лучшую сторону меняют жизнь горожан. В начале 90-х в Старом городе насчитывалось примерно 5000 жителей. Сейчас – 1200. Причина в дорогой аренде квартир. Цены повысились из-за туристов.

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[Мато Франкович, мэр Дубровника]:«Молодёжь здесь совсем исчезнет, переедет в другие районы, потому что жить в Старом Дубровнике будет невозможно».

Городские власти решили изменить ситуацию и привлечь людей обратно. Администрация уже начала скупать квартиры. Их будут предлагать молодым семьям в аренду на десять лет. Кроме того, город запретит сдавать жильё в многоквартирных домах на короткий срок.

В апреле городской совет также примет постановление, согласно которому перестанут выдавать новые разрешения на аренду в Старом городе и на прилегающих улицах.

Мэр Дубровника объясняет, что эти меры – часть обязательств перед ЮНЕСКО. Старый город включён в список Всемирного наследия.

Но в местных агентствах недвижимости не согласны с такими планами.

[Ведран Миович, сотрудник агентства недвижимости]:«Думаю, нет необходимости запрещать сдавать в аренду квартиры или ограничивать количество таких объектов».

В местных агентствах недвижимости считают, что их бизнес принесёт больше пользы городу, чем крупные отели иностранных компаний.

Мнения местных жителей разделились. Одни поддерживают мэра. Другие говорят, что такие запреты нелепы и просто уводят внимание людей от коренных причин проблемы.

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