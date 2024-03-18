Старый город в Дубровнике хотят вернуть местным жителям

Старый город в хорватском Дубровнике славится дворцами эпохи Возрождения и церквями в стиле барокко. Расположен на..
Дата загрузки: 2024-03-18
Зарубежные гости приносят значительный доход экономике, но также не в лучшую сторону меняют жизнь горожан. В начале 90-х в Старом городе насчитывалось примерно 5000 жителей. Сейчас – 1200. Причина в дорогой аренде квартир. Цены повысились из-за туристов.[Мато Франкович, мэр Дубровника]:
«Молодёжь здесь совсем исчезнет, переедет в другие районы, потому что жить в Старом Дубровнике будет невозможно».
Городские власти решили изменить ситуацию и привлечь людей обратно. Администрация уже начала скупать квартиры. Их будут предлагать молодым семьям в аренду на десять лет. Кроме того, город запретит сдавать жильё в многоквартирных домах на короткий срок.
В апреле городской совет также примет постановление, согласно которому перестанут выдавать новые разрешения на аренду в Старом городе и на прилегающих улицах.
Мэр Дубровника объясняет, что эти меры – часть обязательств перед ЮНЕСКО. Старый город включён в список Всемирного наследия.
Но в местных агентствах недвижимости не согласны с такими планами.[Ведран Миович, сотрудник агентства недвижимости]:
«Думаю, нет необходимости запрещать сдавать в аренду квартиры или ограничивать количество таких объектов».
В местных агентствах недвижимости считают, что их бизнес принесёт больше пользы городу, чем крупные отели иностранных компаний.
Мнения местных жителей разделились. Одни поддерживают мэра. Другие говорят, что такие запреты нелепы и просто уводят внимание людей от коренных причин проблемы.
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