2 миллиона человек пострадали в Бангладеш из-за разлива Брахмапутры

2 миллиона человек оказались в затруднительном положении в Бангладеш из-за сильного наводнения. Стихийное бедствие обрушилось на..
Дата загрузки: 2024-07-10
В результате сильного дождя вышла из берегов река Брахмапутра. Разрушены мосты и дамбы, затоплены дороги и жилые дома. В Джамалпуре люди вынуждены перемещаться по колено в воде. Закрыты школы.
Также приходится спасать домашний скот.
Люди ютятся во временных убежищах.
Метеорологи говорят, что на севере страны в ближайшие дни наводнения должны пойти на спад. А вот в центральных и южных районах Бангладеш ожидаются сильные ливни.
Разлившаяся Брахмапутра приносит бедствия и выше по течению в соседней Индии. Там в результате наводнений уже погибли десятки людей.
Подобные бедствия происходят в регионе ежегодно, но в этом году разлив реки особенно сильный.
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