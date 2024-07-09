2 миллиона человек оказались в затруднительном положении в Бангладеш из-за сильного наводнения. Стихийное бедствие обрушилось на..

2 миллиона человек пострадали в Бангладеш из-за разлива Брахмапутры

2 миллиона человек оказались в затруднительном положении в Бангладеш из-за сильного наводнения. Стихийное бедствие обрушилось на северные районы страны.

В результате сильного дождя вышла из берегов река Брахмапутра. Разрушены мосты и дамбы, затоплены дороги и жилые дома. В Джамалпуре люди вынуждены перемещаться по колено в воде. Закрыты школы.

Также приходится спасать домашний скот.

Люди ютятся во временных убежищах.

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Метеорологи говорят, что на севере страны в ближайшие дни наводнения должны пойти на спад. А вот в центральных и южных районах Бангладеш ожидаются сильные ливни.

Разлившаяся Брахмапутра приносит бедствия и выше по течению в соседней Индии. Там в результате наводнений уже погибли десятки людей.

Подобные бедствия происходят в регионе ежегодно, но в этом году разлив реки особенно сильный.

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