Десятки миллионов людей в Нигерии страдают от перебоев с электричеством

Каждое утро в будний день эти школьные классы в нигерийском городе Ибадан наполняются жизнью. Но дети..

Каждое утро в будний день эти школьные классы в нигерийском городе Ибадан наполняются жизнью. Но дети вынуждены учиться в духоте и только при том свете, который попадает в окна. В здании нет электричества. [Муйидин Раджи, директор школы]:«Это влияет на многое, особенно на образование. Современное обучение вышло за рамки того, чтобы писать в тетрадке и слушать учителей. Образование стало цифровым, а без электричества мы не можем дать школьникам лучшее из того, что им нужно».

Такая ситуация во многих нигерийских школах, но многие всё же подключены к электросети. Однако и это не спасает от проблем. Перебои с электричеством в стране происходят постоянно. Иногда электроэнергии нет по две недели.

[Абдулхаким Адедоджа, директор начальной школы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Проблемы с электричеством вынуждают некоторые семьи переезжать в другие районы. Из-за этого школы теряют учеников и в итоге могут закрыться. Школьное руководство пытается восполнить нехватку электроэнергии с помощью генераторов. Но теперь это недёшево. Власти отменили субсидии на топливо, и оно подорожало.

Эбунола Акинвале держит четыре кафе. Во всех есть генераторы. На топливо каждый месяц уходит 1700 долларов США.

[Эбунола Акинвале, владелица кафе]:

«Иногда мне кажется, что я вообще не получила прибыли и нечего вложить в бизнес или во что-то другое, поскольку всё ушло на электричество. Опять же, мы забываем, что не только это съедает всю выручку. Это похоже на эффект домино. У меня есть поставщики, у которых также проблемы с электроэнергией. А это значит, что их затраты возрастают, и цены на некоторые товары тоже растут».

В Нигерии живёт почти 230 миллионов человек. Примерно 100 миллионов населяют районы, где вообще нет электроэнергии. Остальные вынуждены приспосабливаться к перебоям с электричеством.

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