Аллея сакур в Вашингтоне значительно поредеет

В Вашингтоне начался сезон цветения сакуры. 1400 деревьев благоухают на набережной вдоль Приливного бассейна. Но в..

В Вашингтоне начался сезон цветения сакуры. 1400 деревьев благоухают на набережной вдоль Приливного бассейна.

Но в этом году местные жители и туристы приезжают не просто насладиться красивыми видами, но и попрощаться с некоторыми деревьями. Этот сезон для них станет последним. В частности для знаменитого дерева по имени «Стампи». Всех их скоро срубят.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Шарлотта Крисс, туристка из Мэриленда]:«Дерево выглядит голым и влажным. Как будто оно грязное. Здесь нет травы, нет жизни. Сейчас весна, но травы нет».

В течение десятилетий морские дамбы этого района постепенно разрушались. В итоге уровень воды в Приливном бассейне с каждым годом всё выше и затапливает деревья.

[Эмми Викерс, посетительница из Мэриленда]:«В прошлом году здесь было сильное затопление. Сотрудники Национальных парков США пытались защитить деревья, а также следили, чтобы люди не подходили слишком близко к краю». [Шарлотта Крисс, посетительница из Мэриленда]:«Они говорили, что собираются пересадить его или заменить. Но я не думаю, что это будет такое же дерево. Хотела сфотографировать «Стампи» до того, как его срубят».

Вашингтон выделил более 100 миллионов долларов на ремонт морских дамб. Из-за их разрушения вода дважды в день во время каждого прилива поднимается почти на два метра, затапливая деревья на южном берегу.

[Майк Литтерст, рейнджер]:«Вода затопляет корни вишнёвых деревьев, что приводит к их гибели. Она также разрушает инфраструктуру, включая тротуары. Время от времени мы вынуждены даже закрывать Мемориал Джефферсона, поскольку затапливает дорожки, ведущие к нему».

Планируют срубить около 150 деревьев. При этом маловероятно, что среди них окажутся те, которые Япония подарила США в 1912 году и благодаря которым и был заложен этот сад сакур.

[Майк Литтерст, рейнджер]:«В среднем вишнёвое дерево на самом деле живёт всего 40-50 лет, поэтому для любого из них прожить 112 лет было бы необычно. Если они здесь сохранились, то находятся на северной стороне Приливного бассейна, далеко от проектной зоны».

Работы начнутся только после сезона цветения сакуры, в апреле. А сами деревья не будут вырубать до мая или июня.

[Майк Литтерст, рейнджер]:«Все вырубленные деревья превратятся в мульчу. Они вернутся на Национальную аллею и будут прикрывать корни уцелевших деревьев. Когда эта мульча разложится, она станет почвой, которая обеспечивает питательные вещества для будущих поколений сакур».

На северном берегу все деревья сохранятся. На южном берегу после ремонта снова собираются высадить сакуры. Ожидается, что они начнут цвести примерно через три года.

Короткая ссылка на эту страницу: