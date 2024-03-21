Израильская армия опубликовала видео, на котором, как предполагается, боевики ХАМАС, деньги и оружие в больнице «Аль-Шифа»..

Израильская армия показала видео с тем, что обнаружили в больнице «Аль-Шифа»

Израильская армия опубликовала видео, на котором, как предполагается, боевики ХАМАС, деньги и оружие в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. [Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Мы обнаружили на территории комплекса более 11 миллионов шекелей, которые ХАМАС передавал боевикам для осуществления террора на севере Газы».

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорит, что на территории комплекса присутствуют боевики ХАМАС и «Исламского джихада», группировки, которая запрещена в России и других странах.

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По его словам, в ходе рейда в больнице ликвидировали около 90 боевиков и арестовали 160. Группировка ХАМАС опровергла это утверждение.

[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Мы всё ещё ведем расследование в отношении 350 человек, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. До сих пор никто из мирных жителей, врачей, медицинских бригад не пострадал. Только боевики».

В последние дни боевые действия в северных частях Газы, захваченных израильскими войсками в начале войны, усилились. Они в том числе ведутся на территории комплекса «Аль-Шифы», которая когда-то была крупнейшей больницей в Газе. Теперь она одна из немногих, которая хотя бы частично функционирует на севере анклава.

[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Мы поставляем еду, воду. Вчера мы поставили два генератора в отделение неотложной помощи, потому что возникла проблема с электричеством. Мы также поставляем технических специалистов».

Больница «Аль-Шифа» также принимает тысячи перемещённых гражданских лиц, бежавших от боевых действий.

Военные заявили, что направили на территорию больницы спецназ при поддержке пехоты и танков, основываясь на разведывательных данных о том, что госпиталь снова используют боевики ХАМАС.

При этом сама группировка утверждает, что все погибшие в больнице были пациентами или беженцами.

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