Путешествующим на самолётах собакам больше не понадобятся клетки или переноски. Американская авиакомпания BARK Air запускает чартерные..

Стильно и с удобством теперь смогут летать собаки в США

Путешествующим на самолётах собакам больше не понадобятся клетки или переноски. Американская авиакомпания BARK Air запускает чартерные рейсы для четвероногих питомцев. Конечно, на борт берут и людей. Но в первую очередь здесь всё предназначено для удобства собак.

[Мэтт Микер, директор авиакомпании BARK Air]:

«Это первоклассное путешествие для собаки и перелёт в салоне бизнес-класса для людей. Мы полностью окружаем собак заботой, стараясь уменьшить их беспокойство и напряжение, чтобы они чувствовали себя в самолёте максимально комфортно и ничего не боялись».

В салоне могут разместиться 14 человек. Но компания продаёт не больше десяти билетов на рейс, чтобы хватало места и людям, и собакам. Регистрация проходит быстро. На борту собак ждут подушки, пледы, игрушки, еда и напитки. Можно даже провести спа-процедуры.

[Мэтт Микер, директор авиакомпании BARK Air]:

«Собаки чувствуют себя очень хорошо. У нас было несколько пробных полётов. И они прошли отлично».

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Перелёт внутри страны в одну сторону стоит 6000 долларов. Это плата за билеты для одной собаки и её владельца. Международный перелёт обойдётся в 8000 долларов.

[Мэтт Микер, директор авиакомпании BARK Air]:

«Я надеюсь, что созданные нами условия понравятся каждой семье, которая хочет путешествовать с собаками. Тогда мы охватим больше маршрутов, и цены станут доступнее для большинства семей. Нам предстоит пройти долгий путь, и это первый шаг».

Владелец компании Мэтт Микер загорелся идеей перевозить собак в самолётах с комфортом десять лет назад. У него был немецкий дог. Из-за неудобств перелёта с собакой мужчине приходилось отказываться от поездок на дальние расстояния.

Авиакомпания BARK Air пока выполняет рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон. В ближайшее время планирует добавить маршруты в Париж, Милан, Чикаго и Сиэтл. Также будут сезонные перелёты во Флориду и в Аризону.

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