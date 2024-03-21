Люди прокалывали свои тела, то есть делали пирсинг, ещё в доисторические времена. Об этом говорят археологические..

В захоронении возрастом 11 тысяч лет нашли следы пирсинга

Люди прокалывали свои тела, то есть делали пирсинг, ещё в доисторические времена. Об этом говорят археологические находки, сделанные в захоронении в Турции, возрастом 11 тысяч лет.

В могилах рядом с ушами и губами скелетов нашли каменные украшения. Эксперты сделали вывод, что их, определённо, использовали для пирсинга.

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[Эмма Луиза Байсал, профессор археологии]:«Я думаю, это показывает, что мы и люди прошлого одинаково задумывались о том, как выглядим. Древние люди много думали о том, как позиционируют себя миру. Мы пытаемся понять, как именно это работало».

Каменные украшения нашли в ходе нескольких раскопок в регионе, который называют Плодородным полумесяцем. В частности на археологическом участке Бончуклу Тарла на востоке Турции.

Захоронение создала около 11 000 лет назад группа охотников-собирателей на территории, которая постепенно заселялась.

По словам экспертов, лицевые украшения нашли рядом с останками взрослых людей. Их могли использовать во время обряда посвящения в какую-нибудь роль в обществе.

Износ нижних зубов черепов также указывает на то, что у некоторых из них при жизни был пирсинг губы.

[Эмма Луиза Байсал, профессор археологии]:«Это даёт ответ на вопрос, в котором мы сомневались: для чего именно использовались эти украшения. Так что теперь каждый в этом районе может по-новому интерпретировать свои материалы».

Археологи отмечают, что ни в одном детском захоронении подобных украшений не нашли. Они считают, что детям пирсинг не делали, поскольку это подразумевало определённый риск занести в организм инфекцию.

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