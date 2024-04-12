Море красок: огромный сад тюльпанов цветёт в индийском Кашмире

Весна сочными красками оживила пейзаж в предгорьях холмов Забарван в индийском Кашмире. Здесь цветёт огромный тюльпановый..

Весна сочными красками оживила пейзаж в предгорьях холмов Забарван в индийском Кашмире. Здесь цветёт огромный тюльпановый сад – крупнейший в Азии. Он занимает 30 гектаров земли.

Здесь посажены 1,7 миллиона луковиц тюльпанов 73 сортов. Цветы привезли из Нидерландов.

[туристка из Индии]:

«Это райский уголок. Я видела сад в ролике в Интернете. Но когда приезжаешь и видишь его вживую, то чувствуешь, что здесь, и правда, как в раю».

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[туристка из Швейцарии]:«Здесь так же, как и весной в Швейцарии. Много деревьев с зелёной листвой и цветов. Сейчас здесь не заметно большой разницы между Швейцарией и Кашмиром».

Тюльпановый сад открыли в 2007 году, чтобы привлечь больше туристов в Кашмир. Цветы посадили на склоне, откуда открывается вид на знаменитое озеро Дал. Его называют «драгоценным камнем в короне Кашмира».

Помимо тюльпанов здесь растут 46 видов цветов, включая нарциссы и гиацинты. Их тоже привезли из Нидерландов.

Тюльпаны будут цвести до конца апреля.

В прошлом году в марте и апреле здесь приняли рекордное число гостей – 365 000, включая 3000 иностранцев.

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