Море красок: огромный сад тюльпанов цветёт в индийском Кашмире

Весна сочными красками оживила пейзаж в предгорьях холмов Забарван в индийском Кашмире. Здесь цветёт огромный тюльпановый..
Дата загрузки: 2024-04-12
Здесь посажены 1,7 миллиона луковиц тюльпанов 73 сортов. Цветы привезли из Нидерландов.
[туристка из Индии]:[туристка из Швейцарии]:
«Это райский уголок. Я видела сад в ролике в Интернете. Но когда приезжаешь и видишь его вживую, то чувствуешь, что здесь, и правда, как в раю».
«Здесь так же, как и весной в Швейцарии. Много деревьев с зелёной листвой и цветов. Сейчас здесь не заметно большой разницы между Швейцарией и Кашмиром».
Тюльпановый сад открыли в 2007 году, чтобы привлечь больше туристов в Кашмир. Цветы посадили на склоне, откуда открывается вид на знаменитое озеро Дал. Его называют «драгоценным камнем в короне Кашмира».
Помимо тюльпанов здесь растут 46 видов цветов, включая нарциссы и гиацинты. Их тоже привезли из Нидерландов.
Тюльпаны будут цвести до конца апреля.
В прошлом году в марте и апреле здесь приняли рекордное число гостей – 365 000, включая 3000 иностранцев.
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