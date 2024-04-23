Каждую минуту в мире покупают миллион пластиковых бутылок. А ежегодно используют пять триллионов пластиковых пакетов. Половина..

Ко Дню Земли подготовили новую цель – сократить использование пластика на 60% к 2040 году

Каждую минуту в мире покупают миллион пластиковых бутылок. А ежегодно используют пять триллионов пластиковых пакетов. Половина всего производимого пластика – для одноразового использования.

Это лишь некоторые из тревожных статистических данных Программы ООН по окружающей среде – ЮНЕП. Она предупреждает, что пластик теперь – часть ископаемых Земли и маркер нынешней геологической эпохи.

В мире проводят кампании с призывом отказаться от использования одноразового пластика, который загрязняет наши моря и столетиями разлагается на свалках.

Джудит Энк – глава правозащитной группы Beyond Plastics.

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[Джудит Энк, глава правозащитной группы Beyond Plastics]:«Поход в любой американский супермаркет – это маленькая пластиковая катастрофа. Но каждый человек может предпринять отдельные шаги, чтобы сократить использование пластика. Мы часто едим арахисовое масло, и я беру его в стеклянных банках. Мы купили несколько апельсинов, которые я положила в свою многоразовую сумку. Когда я покупаю рыбу, то прошу не класть ее в пластиковый пакет, а заворачивать в бумагу».

Она также не покупает овощи в пластиковой упаковке.

[Джудит Энк, глава правозащитной группы Beyond Plastics]:«Очень удобно, когда морковь уже почищена. Но я покупаю морковь без упаковки, просто мою её и режу самостоятельно. На самом деле она намного свежее на вкус и стоит дешевле, чем морковь в пластиковых пакетах».

Большая часть пластика не подлежит переработке. При этом, по данным ЮНЕП, ежегодно люди производят 400 миллионов тонн пластиковых отходов.

В свете этой проблемы ко Дню Земли-2024 подготовили новый слоган – «Планета против пластика». Он призывает к 2040 году сократить потребление пластика в глобальном масштабе на 60%.

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