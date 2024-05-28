Это кадры с торнадо, который пронёсся по американскому штату Кентукки в выходные. Ураганы и грозы, порождающие..

Более 20 американцев погибли в результате ураганов и торнадо за выходные

Это кадры с торнадо, который пронёсся по американскому штату Кентукки в выходные.

Ураганы и грозы, порождающие смерчи, убили не менее 21 человека в четырёх штатах в центре США. Разрушены сотни домов. По меньшей мере, восемь погибших – в Арканзасе, семеро – в Техасе, четверо – в Кентукки и двое – в Оклахоме.

Губернатор Кентукки в понедельник объявил режим ЧС.

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[Энди Бешир, губернатор штата Кентукки]:

«К сожалению, мы можем подтвердить, что потеряли как минимум четверых жителей Кентукки в результате вчерашнего ночного шторма. В какой-то момент мы полагали, что их было пятеро. Сейчас подтверждено четыре случая смерти. Один человек борется за свою жизнь. Поэтому, пожалуйста, помолитесь за него».

По словам губернатора, ураганы затронули почти весь штат. Местные власти сообщают, что повреждено более 100 государственных автомагистралей и дорог.

Также сообщается, что из-за непогоды в понедельник сотни тысяч американцев остались без электричества. Только в Кентукки света не было более чем у 160 000 домохозяйств.

Бедствие случилось всего через несколько дней после того, как мощный торнадо пронёсся по городу в штате Айова, убив четверых человек.

Также смерчи на прошлой неделе принесли хаос в города Техаса.

Метеорологическая служба предупреждает, что теперь ураганы, как ожидается, обрушатся на штаты Огайо и Теннесси.

В целом в США готовятся к потенциально «экстраординарному» сезону ураганов, зарождающихся над Атлантикой. Метеорологи предупреждают, что он начнётся в ближайшую неделю.

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