Британский учёный Томас Бауска опускает кусочек льда в ёмкость с водой, и тут же вверх устремляются..

Как ледяные керны из Антарктиды помогают узнать о будущем изменении климата

[Томас Бауска, сотрудник Британской антарктической службы]:

«У меня в маленькой чашке образец древнего ледяного керна. Микрофон усиливает звук лопающихся пузырьков. Это высвобождается воздух, который удерживался в керне почти 200 лет. Так что сейчас я вдыхаю, наверное, самый чистый воздух, которым когда-либо мог дышать».

Британский учёный Томас Бауска опускает кусочек льда в ёмкость с водой, и тут же вверх устремляются пузырьки воздуха. В эксперименте, который проходит на выставке Королевского общества в Лондоне, нет ничего необычного, но вот лёд и воздух уникальны.

Этот кусочек льда добыт в Антарктиде. Британские учёные проводили бурение в 2018-м – 2019-м годах. Экспедиция длилась три месяца. Из ледников Антарктиды извлекли 80-сантиметровые образцы ледяного керна. После их отправили на анализ.

Исследование показало, что 200 лет назад углекислого газа и метана в атмосфере было намного меньше, чем сейчас.

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Лёд в Антарктике состоит из множества спрессованных слоёв снега, которые продолжают нарастать. Исследователи изучают свойства льда и кристаллические включения в нём. Это может быть пыль, пепел, радиоактивные вещества и пузырьки воздуха.

Полученные сведения позволяют узнать, как менялись температура Земли, состояние её атмосферы и ледников. Например, учёные выяснили, что 8000 лет назад активно таял ледяной покров Антарктики. За 200 лет его высота снизилась на 400 метров.

[Эми Кинг, сотрудница Британской антарктической службы]:

«Сейчас состояние антарктического ледяного покрова очень похоже на то, что было перед таянием льда 8000 лет назад. Поэтому мы наблюдаем такое же потепление и такое же поведение ледяного покрова».

Исследование ледяных кернов способно показать картину климатических изменений, существовавших на протяжении сотен тысяч лет. По содержащимся во льду включениям можно получить информацию об осадках, объёме океана, солнечной и вулканической активности, опустынивании и лесных пожарах. Всё это помогает понять, какие климатические изменения ждут планету.

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