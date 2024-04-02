«Музей отвратительной еды» работает в Берлине

Это хабусю – рисовый напиток из японской Окинавы. Главный его ингредиент – ядовитая гадюка хабу. Змею..

Это хабусю – рисовый напиток из японской Окинавы. Главный его ингредиент – ядовитая гадюка хабу. Змею чаще всего потрошат и кладут на лёд, прежде чем погрузить жидкость. Когда она оттаивает, то ненадолго оживает и начинает изрыгать яд в бутылке. Затем напиток хранят до тех пор, пока яд не нейтрализуется.

А это монгольский томатный суп с плавающим сверху овечьим глазом. Он смотрит на вас, когда вы подносите чашку к губам.

Добро пожаловать в «Музей отвратительной еды» в Берлине. Правда, его задача не шокировать посетителей, а показывать культурные различия разных кухонь мира.

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[Александра Бернштайнер, директор музея]:

«Есть шесть основных эмоций, и отвращение – одна из них. Говорят, что это первая инстанция иммунной системы, потому что мозг сообщит вам, когда что-то может содержать болезнь или когда это что-то, что вы не должны считать пищей».

Эти вонючие сыры популярны во Франции и Италии. Предполагается, что люди полюбили их зловоние с течением времени.

Ещё в музее представлен фрукт дуриан, а также ферментированная рыба «Сюрстрёмминг» из Швеции. Оба продукта известны своим резким запахом.

Есть также кориандр, который некоторые любят, а некоторые ненавидят, возможно, из-за разницы в ДНК.

[Александра Бернштайнер, директор музея]:«Проводятся научные исследования того, существует ли генетическая связь с тем, как воспринимается кориандр: как пряность или как субстанция с очень сильным солёным вкусом».

Ежегодно выставку посещают около 20 000 человек. В основном это туристы, но приходят и школьники.

Экспозиция включает блюда из насекомых, а также кровяную колбасу, которую многие семьи в Германии едят с удовольствием.

В конце выставки стоит большая бутылка напитка, который большинство, вероятно, не захотело бы пробовать. Настойку из мышат делают путем топления десятков новорождённых грызунов в бутылке и последующего брожения. Напиток продаётся как тоник для здоровья в Китае и Корее.

«Музей отвратительной еды» открыт с пятницы по вторник.

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