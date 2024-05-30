Некогда утерянную картину Караваджо представили в испанском музее Прадо

Некогда утерянную картину итальянского мастера барокко Караваджо впервые выставили ​​на всеобщее обозрение в мадридском музее Прадо. Ранее эту находку назвали одним из величайших открытий в истории искусства.

След Ecce Homo был утерян с XIX века. Затем картина вновь появилась в 2021 году как полотно малоизвестного испанского художника. Её планировали продать на аукционе за небольшую часть от её реальной стоимости.

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[Карлос Чагуаседа, работник музея]:«Мы не знали, был ли это Караваджо, но мы думали, что это может быть важная картина. В итоге мы сказали, что она не должна покидать пределов Испании».

Правительство Испании заблокировало аукцион после того, как эксперты предположили, что это могла быть работа Микеланджело Меризи да Караваджо, а не малоизвестного ровесника испанца XVII века Хосе де Рибера.

В результате подлинность шедевра подтвердили.

[Карлос Чагуаседа, работник музея]:«То, Караваджо это или нет, определяет, о какой сумме речь: о полутора тысячах евро либо о 30-40 миллионах евро».

Владелец картины, международный коллекционер произведений искусства из Испании, заключил сделку с музеем, согласно которой работу Караваджо будут экспонировать до октября.

Художник прожил бурную жизнь и умер в 1610 году, когда ему было под тридцать. Он был мастером передачи резкого контраста между светом и тенью, что заставляло его героев казаться живыми.

Свою знаменитую картину, изображающую Иисуса Христа в терновом венке, он написал между 1605 и 1609 годами, незадолго до своей смерти. Предполагается, что полотно когда-то принадлежало королю Испании Филиппу IV.

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