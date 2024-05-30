Некогда утерянную картину Караваджо представили в испанском музее Прадо

Некогда утерянную картину итальянского мастера барокко Караваджо впервые выставили на всеобщее обозрение в мадридском музее Прадо...
Дата загрузки: 2024-05-30
След Ecce Homo был утерян с XIX века. Затем картина вновь появилась в 2021 году как полотно малоизвестного испанского художника. Её планировали продать на аукционе за небольшую часть от её реальной стоимости.[Карлос Чагуаседа, работник музея]:
«Мы не знали, был ли это Караваджо, но мы думали, что это может быть важная картина. В итоге мы сказали, что она не должна покидать пределов Испании».
Правительство Испании заблокировало аукцион после того, как эксперты предположили, что это могла быть работа Микеланджело Меризи да Караваджо, а не малоизвестного ровесника испанца XVII века Хосе де Рибера.
В результате подлинность шедевра подтвердили.[Карлос Чагуаседа, работник музея]:
«То, Караваджо это или нет, определяет, о какой сумме речь: о полутора тысячах евро либо о 30-40 миллионах евро».
Владелец картины, международный коллекционер произведений искусства из Испании, заключил сделку с музеем, согласно которой работу Караваджо будут экспонировать до октября.
Художник прожил бурную жизнь и умер в 1610 году, когда ему было под тридцать. Он был мастером передачи резкого контраста между светом и тенью, что заставляло его героев казаться живыми.
Свою знаменитую картину, изображающую Иисуса Христа в терновом венке, он написал между 1605 и 1609 годами, незадолго до своей смерти. Предполагается, что полотно когда-то принадлежало королю Испании Филиппу IV.
Короткая ссылка на эту страницу: