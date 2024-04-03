Редких рептилий и амфибий представили на выставке в Лондонском зоопарке

Змеи, лягушки и крокодилы заняли центральное место на новой выставке в Лондонском зоопарке. Здесь можно увидеть,..
Дата загрузки: 2024-04-03
Для этого построили специальный огромный вольер, разделённый на одиннадцать зон. У каждого вида питомцев есть всё необходимое: вода, тень и место для кладки яиц.
[Бен Тэпли, куратор отдела рептилий и амфибий]:
«Наши гости могут посмотреть вблизи на таких животных, как китайская исполинская саламандра, антильский свистун, которому угрожает исчезновение, крокодиловые ящерицы, большеголовые черепахи, филиппинские крокодилы и королевские кобры».
Антильский свистун – это редкая лягушка родом с карибских островов Монтсеррат и Доминика. Она в числе крупнейших лягушек в мире. За последние десять лет популяция сократилась на 80%.
[Бен Тэпли, куратор отдела рептилий и амфибий]:
«В дикой природе осталось всего 30 особей, и судьба этого вида зависит от лягушек, которых содержат в зоопарках».
В Лондонском зоопарке разводят редких земноводных и рептилий. Недавно здесь отложил яйца лаосский бородавчатый тритон.
Всего же на выставке представлены 33 вида. Некоторые ядовиты. Например, королевская кобра, магшанская гадюка и южноафриканская горная гадюка.
[Бен Тэпли, куратор отдела рептилий и амфибий]:
«Наш персонал очень хорошо обучен безопасному обращению с этими рептилиями. Также у нас есть противоядие. А ядовитые лягушки в зоопарках, на самом деле, не ядовиты, поскольку мы их кормим не тем, что они поедают в дикой природе.
Гости выставки также смогут побывать и «за кулисами» экспозиции. Им предлагают осмотреть помещения, где разводят животных. Можно даже поучиться брать анализы у лягушек.
Специалисты должны обладать обширными знаниями, чтобы все эти экзотические питомцы смогли жить в зоопарке.
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