Берлинский шеф-повар продаёт еду, спуская ведро из окна

То, что начиналось как ноу-хау во время пандемии коронавируса, так понравилось людям, что популярно до сих..

То, что начиналось как ноу-хау во время пандемии коронавируса, так понравилось людям, что популярно до сих пор. В одном и районов Берлина работает необычный ресторан на дому. Японскую лапшу рамен заказчикам спускают из окна в ведре.

Такой оригинальный способ обслуживания клиентов придумал шеф-повар Кристофер Селиг.

Лапшу начал продавать через окно во время карантина. С тех пор не может остановиться.

[Кристофер Селиг, шеф-повар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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40-летний Кристофер увлекался японской кухней со школьных лет. Потом стал фуд-блогером в этом направлении. В 2020 году от написания статей о еде перешёл к её приготовлению. Вскоре и начал продавать еду в красном ведре.

[Кристофер Селиг, шеф-повар]:

«Конечно, практично использовать ведро с верёвкой. Людей это захватывает и волнует. С тех пор ведро стало своего рода фирменным символом».

Шеф-повару помогают четверо коллег. Ингредиенты готовят заранее. Кристофер забирает заготовки утром и продаёт почти готовые блюда из своей квартиры в тот же день. Порция стоит 16 евро.

Клиенты делают заказ через интернет. Забрать приходят в назначенное время, чтобы не создавать столпотворения и не беспокоить соседей.

[любитель рамена]:

«В феврале я был в Японии. Да, его рамен действительно сопоставим. Они могут конкурировать с японским раменом. Конечно, это недёшево, но качество определенно того стоит». [любительница рамена]:

«Это очень интересно, что-то другое. Но главная для нас – это качество еды, а не только красное ведро. Качество потрясающее, а рамен всегда просто супер». [любитель рамена]:

«Это очень круто! Я уже третий раз прихожу сюда за едой, так что мы фанаты!»

Кристофер Селиг готовит и продаёт еду три дня в неделю. У него много постоянных клиентов и 22 000 подписчиков в интернете.

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