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4000 редких видов: прогулка по уникальному ботаническому саду в Каире

4000 редких видов: прогулка по уникальному ботаническому саду в Каире

На окраине шумной и суетливой столицы Египта можно найти зелёный оазис с редкими растениями. Он называется..

Дата загрузки: 2024-07-10

4000 редких видов: прогулка по уникальному ботаническому саду в Каире
На окраине шумной и суетливой столицы Египта можно найти зелёный оазис с редкими растениями. Он называется сад Мажара. Его разбил покойный египетский актёр Ахмед Мажар.

[Тарек Элви, сотрудник ботанического сада]:
«Это не просто обычный сад с редкими растениями, это нечто большее. Это то, как мы хотим, чтобы люди жили в будущем, это место, куда люди могут сбежать от зданий и мостов, чтобы глазами и душой насладиться природой и растениями».

В 50-х годах прошлого века Ахмед Мажар страстно увлекался выращиванием цитрусовых, таких как апельсины, в своём большом саду. Позже он в разных частях света начал собирать множество видов редких растений.

[Жаклин Самир, исследовательница]:
«Мы можем легко адаптировать некоторые из этих растений к климатическим условиям нашей страны, но мы сталкиваемся с трудностями с другими видами, такими как пальма Ликуала, которая встречается исключительно в саду Мажара».

Сын Мажара, Шехаб, после кончины отца продолжил его наследие и высадил в саду новые виды растений. Сейчас здесь произрастает около 4000 видов.

Сад частный. За ним ухаживает команда ботанических экспертов. Также, возле растений можно найти QR-коды.

[Тереза Лабиб, эксперт по историческим садам]:
«Это ссылки на всю информацию о растениях, их описание, изображения. Я считаю, что подобного нет ни в одном другом саду в Египте или на Ближнем Востоке. Также указывается статус растения (то, включено ли оно в красный список) и количество солнечного света, необходимое растению (нуждается ли оно в солнце или в полутени)».

В саду также есть библиотека и гербарий всех редких растений.
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