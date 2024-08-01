В Париже в честь Игр пустили прогулочный кораблик в стиле Lego

По реке Сена в Париже начал курсировать прогулочный кораблик в стиле Lego. Скульптуры из разноцветных кирпичиков..
Дата загрузки: 2024-08-01
На борту гостям предлагают поучаствовать в играх и конкурсах и получить шанс выиграть памятный подарок от Lego. Кроме того, каждому пассажиру на выходе выдают паспорт Lego и тематическую открытку.
Прогулочный корабль делает девять остановок – у Эйфелевой башни, Дома инвалидов, Музея Орсе, церкви Сен-Жермен-де-Пре, собора Парижской богоматери, Сада растений, ратуши Отель-де-Виль, Лувра и площади Согласия.
На каждой остановке представлены модели достопримечательностей из Lego, включая Эйфелеву башню высотой 3,3 метра и почти трёхметровый букет цветов.
Вся прогулка длится 45 минут. Сесть и выйти можно на любой остановке. Билет стоит 23 евро.
Кораблик Lego будет ходить по Сене до 16 сентября. Его пустили в честь Олимпиады.
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