Ралли OneLife: 70 суперкаров именитых брендов приехали в столицу Косово

Породистое рычание мотора, дерзкий прищур фар и стремительные очертания кузова. В центре Приштины в Косово выстроились..
Дата загрузки: 2024-06-27
[Валон Мехмети, организатор мероприятия в Приштине]:
«Мы хотим поприветствовать участников как можно лучше, чтобы у них сложилось хорошее впечатление о нашей стране. Многие водители никогда не были здесь, и такое мероприятие в Косово может произвести на них впечатление».
В целом организация OneLife объединяет 200 поклонников суперкаров. Участники ралли каждый год проводят вместе чуть больше недели. Во время остановок в разных городах знакомятся с людьми.
[Остин Хаффман, участник ралли из США]:
«Мы ездим из города в город большими группами, снимаем много видео и фотографий. И это хорошо, потому что все мы предприниматели и состоятельные люди. Общение полезно для связей. Мы встречаемся с людьми в других странах и можем вместе вести бизнес».
Организаторы ралли говорят, что это единственное открытое мероприятие такого типа. Автомобили не огорожены. Люди могут подойти поближе, рассмотреть суперкары и даже посидеть за рулём.
Ралли стартовало в Тиране в Албании. Следующей остановкой стали Салоники в Греции. Из Приштины суперакары отправляются в Будву в Черногорию. Затем поедут в Белград в Сербию. Последней остановкой станет словенская Любляна.
Ралли OneLife проходит с 2017 года. Но это не только увлекательные путешествия по балканским странам, но и благотворительность. За семь лет организация пожертвовала 50 000 евро на помощь детям.
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