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В Египте прошло ралли на трофи-траках в снегах

В Египте прошло ралли на трофи-траках в снегах

В Египте стоит изнуряющая жара и одновременно проходят гонки по бездорожью. Только здесь лежит снег. Это..

Дата загрузки: 2024-06-13

В Египте прошло ралли на трофи-траках в снегах

В Египте стоит изнуряющая жара и одновременно проходят гонки по бездорожью. Только здесь лежит снег. Это крытый горнолыжный курорт в Гизе.

У этого ралли есть ещё одна особенность. Местные пилоты привыкли покорять песчаные дюны, а не снежные склоны.

[Махмуд Юсеф, организатор]:
«Сегодня пилотам предстоит ездить по снегу, так что это станет настоящим испытанием их водительских навыков. А зрители станут свидетелями события, которое происходит впервые в истории Ближнего Востока и Африки: мы увидим, как раллийные полноприводные автомобили соревнуются в зимних условиях».

Пилоты готовы к тому, что гонка будет сложной.

[Надер Хамди, пилот]:
«Я впервые участвую в ралли, когда трасса покрыта снегом. Тесты на автомобилях организаторов показали, что покрытие скользкое. Так что задача пилота – хорошо управлять автомобилем, а не рваться вперёд на большой скорости».

В соревнованиях участвовали 15 трофи-траков. Ралли прошло при температуре минус 4 градуса.
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