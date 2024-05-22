«Вере и суевериям» посвятили 13-й фестиваль песчаных скульптур в Дании

«Вера и суеверия» стали темой фестиваля песчаных скульптур в датском городке Хуннестед. В этом году он..

«Вера и суеверия» стали темой фестиваля песчаных скульптур в датском городке Хуннестед. В этом году он проходит в 13-й раз. В некоторых странах такое число считают несчастливым. Это и побудило организаторов объявить необычную тему.

[Кристиан Уоррер, организатор фестиваля]:

«Поначалу художники пребывали в недоумении, но потом поняли, что это очень интересная тема. Кто-то придерживается религии, кто-то считает, что Земля плоская, что люди никогда не высаживались на Луну и так далее. Некоторые в это верят, а некоторые называют суеверием».

Севелин из Канады посвятила скульптуру индейской легенде о падающей звезде. От отца в детстве Севелин тоже слышала удивительные рассказы.

[Севелин Борегар, скульптор из Канады]:

«Он говорил, что звёзды могут с нами общаться. А если увидеть падающую звезду, то можно загадать желание, и оно сбудется. Так что это тема о вере. И для меня очень важно верить во что-то: в жизнь, в себя или в любовь».

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Севелин раньше делала скульптуры изо льда и снега. Последние пять лет работает с песком. Здесь мастера используют карьерный песок, в котором много ила и глины.

[Севелин Борегар, скульптор из Канады]:

«Этот песок особенно прочен и затвердевает, как камень. <…> А когда работа завершена, мы разбрызгиваем немного клея с водой. Этот состав защищает песок от дождя, ветра и солнца».

Канадец Дэвид Дюшарм создаёт скульптуру индуистского божества с головой слона. С песком работает больше 20 лет.

[Дэвид Дюшарм, скульптор из Канады]:

«За последние 20 лет это мастерство усовершенствовалось. И то, что мы можем делать сейчас, сильно изменилось. Наши навыки – тоже. Здесь есть несколько скульптур очень хорошего качества».

В приморском городке Хуннестед всего 8000 жителей. Фестиваль помогает привлечь туристов. В этом году в нём участвуют более десяти скульпторов из разных стран. Каждый создаст по две композиции. Песчаные скульптуры будут стоять здесь до 20 октября. За пять месяцев их увидят более 60 000 туристов.

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