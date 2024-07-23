Крепость, сады и мечети: Рабат в Марокко привлекает туристов старинными памятниками

Рабат – столица Марокко – один из древнейших городов мира. Он представляет собой смесь арабо-мусульманского прошлого..

Рабат – столица Марокко – один из древнейших городов мира. Он представляет собой смесь арабо-мусульманского прошлого с западной современностью. Средневековые памятники Рабата, а также планировка нового города включены в список ЮНЕСКО.

Мечети, построенные почти тысячу лет назад, гармонично вписываются в более современный городской ландшафт. Он появился в период французского протектората более ста лет назад.

В III веке до нашей на месте нынешнего Рабата на берегу реки Бу-Регрег жили финикийцы. В начале нашей эры сюда пришли римляне. В 250 году эти места заняли берберы. А в середине XII века альмохады, воевавшие с альморавидами, построили здесь крепость Касба-Удая.

[Мохамед Эс-Семмар, историк и археолог]:

«Это первое ядро ​​альмохадского города Рабат аль-Фатх. Это исторический город, который лежит на обоих берегах реки, а не только на левом. Это одно из важнейших туристических направлений».

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Гуляя по цитадели Касба-Удая, можно полюбоваться воротами Баб Эль-Кебир, старинными стенами и площадью и отдохнуть в Андалузском саду.

Рядом с крепостью возвышается 44-метровый минарет Хасана. Эмир хотел построить башню высотой 86 метров. Тогда она стала бы самым высоким исламским зданием. Но когда Хасан умер, строительство остановили.

Рядом с минаретом уже в прошлом веке построили мавзолей короля Мохаммеда V. Там находятся и гробницы его сыновей.

Ещё одна достопримечательность – мечеть Ас-Сунна. Она одна из крупнейших в Марокко.

[Анни Коломберо, туристка из Франции]:

«Я осматриваю Рабат и его памятники, чтобы познакомиться с историей города и понять, как развивалась цивилизация средиземноморской страны, поскольку мы не знаем всего». [Шакир Шераиби, турист-марокканец из Канады]:

«Это всегда был важный туристический маршрут. Это даёт возможность немного здесь погостить, открыть что-то новое для себя и также для детей. Мы рассказываем им об истории Марокко, показывая эти памятники».

Сейчас в Нью-Дели проходит 46-я сессия Комитета всемирного наследия. На ней изучат состояние сохранности 124 объектов из списка ЮНЕСКО, включая Рабат.

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