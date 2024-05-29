В Бейруте проходит четырёхдневный спортивный фестиваль

Спортивный фестиваль оживил Бейрут – столицу Ливана, измученного экономическим кризисом. В мероприятии участвуют 25 спортивных федераций. В будущем планируют привлечь больше спортсменов из арабских и других стран.

[Карим Эль Андари, организатор спортивного фестиваля в Бейруте]:

«Я горжусь этим (мероприятием), но ещё раз скажу: мы пока не достигли цели. Это постепенный и долгий процесс. Я как безымянный солдат очень большой армии работаю над этим проектом и прилагаю все усилия, чтобы вывести его на международный уровень».

Во время мероприятия проходят состязания по баскетболу, теннису, восточным единоборствам и другим видам спорта.

[Фади аль Набулси, тренер по тхэквондо]:

«Только что выступила национальная сборная Ливана по тхэквондо. Оргкомитет проводит большую работу на этом очень важном спортивном фестивале, несмотря на сложные условия в стране. Организаторы отвлекают людей от мрачных мыслей. Спорт – самое важное в жизни».

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На фестивале присутствует и бывший президент компаний Renault и Nissan Карлос Гон. В конце 2019 года он тайно бежал из Японии, нарушив условия домашнего ареста. Его обвиняют в сокрытии доходов и других нарушениях. Сейчас Гон живёт в Ливане.

[Карлос Гон, экс-глава компаний Renault и Nissan]:

«Думаю, фестиваль – очень хорошая инициатива. Сейчас это особенно важно для страны, пострадавшей от многих кризисов. Популяризация спорта даёт надежду той части общества, где таланты могут быть признаны независимо от каких-либо различий, существующих между молодыми людьми. Это благое дело, замечательное мероприятие, и я очень рад его поддержать».

Фестиваль привлекает множество зрителей.

[зрительница]:

«Я пришла, потому что очень люблю спорт. Мне нравится это мероприятие, нравится, что мы делаем что-то хорошее для Ливана в нынешних обстоятельствах. Люди по-прежнему готовы поддерживать других, многие взволнованы. Атмосфера приятная».

Спортивный фестиваль в Бейруте продлится четыре дня. На нём выступят сотни атлетов.

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