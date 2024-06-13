В Лос-Анджелесе открыли элитный клуб для собак

Ухоженная полянка, море пространства и высокий забор. Так выглядит клуб для собак в округе Лос-Анджелес в..

Ухоженная полянка, море пространства и высокий забор. Так выглядит клуб для собак в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Люди здесь – гости своих питомцев.

Клуб появился два года назад. Его основали Лиам и Алекс, заметив, что в Лос-Анджелесе не хватает чистых и безопасных парков для выгула.

Членство в клубе стоит 120 долларов в месяц. Вступить может только тот, у кого спокойная и не задиристая собака. Тест проводит специальный сотрудник клуба, отвечающий за безопасность.

[Кейтель Франкл, сотрудник клуба для собак]:

«У нас большой опыт. Мы видим опасные наклонности в поведении собаки».

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Впрочем, за собаками в клубе всё равно наблюдают смотрители. Неприятных ситуаций быть не должно. Ну а владельцы питомцев тем временем могут здесь отдохнуть или поработать в специально отведённом месте.

[Лиам Андервуд, соучредитель клуба для собак]:

«У нас здесь проходят развлекательные мероприятия, есть разные программы, включая занятия йогой. Однажды мы привезли сюда сто тонн снега, потому что большинство наших собаководов никогда раньше его не видели. Мы узнали об этом и подумали: почему бы нам не привезти для них снег?»

Хозяева собак с удовольствием приходят в клуб.

[Оливер Дамаванди, владелец собаки]:

«Это принесло мне большую пользу, что отразилось и на бизнесе, и на личной жизни». [Кейлин Номад, владелица собаки]:

«У меня очень много друзей, которые состоят в таких клубах, как Soho House, и других подобных сообществах. Этот клуб на них похож. Он для собак, но подходит и для людей».

Основатели клуба говорят, что подражают известной английской компании Soho House. Они также хотят создать особенный стиль жизни для своих клиентов.

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