Посмотреть на Луну в телескоп можно на набережной в иракской Басре. Услугу предлагает астроном-любитель Али Тахер...

Иракский астроном-любитель приносит на набережную телескоп, чтобы люди любовались Луной

Посмотреть на Луну в телескоп можно на набережной в иракской Басре. Услугу предлагает астроном-любитель Али Тахер. Берёт всего 1000 динаров. Это меньше доллара.

Али – госслужащий. В свободное время изучает астрономию. Хочет делиться знаниями с другими.

[Али Тахер, астроном любитель]:

«Я стараюсь предоставить людям подходящее место и даю стул, чтобы они любовались Луной с комфортом, без ограничений и спешки, делая это в своём ритме».

Али отвечает на вопросы. А если их не задают, сам рассказывает о звёздах и планетах, но всё же чаще говорит о Луне. Она ближе к Земле и лучше видна.

[Хамза Аббас, житель Басры]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы узнали, что на Луну падают метеориты и там почти нет атмосферы».

В арабской культуре принято сравнивать с Луной девушек и женщин, чтобы подчеркнуть их красоту. С Луной сравнивают и важных персон. Поэтому Али написал на своём объявлении, привлекающем клиентов: «Посмотри на себя за 1000 динаров».

Короткая ссылка на эту страницу: