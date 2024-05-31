Иракский астроном-любитель приносит на набережную телескоп, чтобы люди любовались Луной

Посмотреть на Луну в телескоп можно на набережной в иракской Басре. Услугу предлагает астроном-любитель Али Тахер...
Дата загрузки: 2024-05-31
Али – госслужащий. В свободное время изучает астрономию. Хочет делиться знаниями с другими.
[Али Тахер, астроном любитель]:
«Я стараюсь предоставить людям подходящее место и даю стул, чтобы они любовались Луной с комфортом, без ограничений и спешки, делая это в своём ритме».
Али отвечает на вопросы. А если их не задают, сам рассказывает о звёздах и планетах, но всё же чаще говорит о Луне. Она ближе к Земле и лучше видна.
[Хамза Аббас, житель Басры]:
«Мы узнали, что на Луну падают метеориты и там почти нет атмосферы».
В арабской культуре принято сравнивать с Луной девушек и женщин, чтобы подчеркнуть их красоту. С Луной сравнивают и важных персон. Поэтому Али написал на своём объявлении, привлекающем клиентов: «Посмотри на себя за 1000 динаров».
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