Наводнения в индийском штате Ассам убили девять редких носорогов

Более 150 животных, девять из которых – редкие индийские носороги, погибли в национальном парке «Казиранга» в..
Дата загрузки: 2024-07-11
Большинство погибших животных утонули. Остальные умерли по разным другим причинам, включая дорожно-транспортные происшествия. Сотрудники национального парка спасли 135 животных.
[Сонали Гхош, директор национального парка «Казиранга»]:
«Мы поместили в Центр спасения и реабилитации 86 спасённых животных. 58 из них после лечения вернулись на волю».
Национальный парк «Казиранга» известен тем, что здесь обитает более половины мировой популяции индийских носорогов. Их также называют однорогими и панцирными. В дикой природе насчитывается примерно 4000 этих животных, а в индийском заповеднике их около двух с половиной тысяч.
«Казиранга» занимает территорию в 700 квадратных километров. Здесь есть реки, луга и тропический лес.
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