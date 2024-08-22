Редкие калифорнийские кондоры возвращаются в небо Мексики

Некогда почти вымершие калифорнийские кондоры постепенно возвращаются в дикую природу Мексики. Так, недавно в горах Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир..

Некогда почти вымершие калифорнийские кондоры постепенно возвращаются в дикую природу Мексики. Так, недавно в горах Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир выпустили двух самцов.

Они родились и выросли в зоопарке «Чапультепек» в Мехико. Пернатых хищников назвали Эния и Хулу.

Калифорнийские кондоры водятся в американских штатах Калифорния, Юта и Аризона, а также в Мексике. В прошлом веке этих птиц почти истребили. Их осталось менее 30. В 80-х годах в США запустили программу по восстановлению популяции. Мексика присоединилась к ней в 2002-м.

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[Фернандо Гуаль Силь, директор зоопарков Мехико]:

«Программа «Калифорнийский кондор» – знаковая с точки зрения сохранения. Это одна из самых успешных программ по восстановлению вида, который находился на грани исчезновения. Благодаря работе зоопарков, сегодняшних центров охраны дикой природы, вид восстановился, и ему больше не угрожает вымирание».

Всего в зоопарке «Чапультепек» вывели 13 птенцов калифорнийского кондора. Одиннадцать из них уже выпустили в дикую природу.

Калифорнийские кондоры относятся к семейству американских грифов. Питаются исключительно падалью. Яйца откладывают лишь раз в два года, поскольку подолгу опекают птенцов.

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