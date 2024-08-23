Сотни калифорнийских морских львов захватили пляж в Монтерее в США. Местные власти временно закрыли этот район..

Сотни морских львов на время отняли у людей пляж в Калифорнии

[Питер Кули, турист из Портленда]:

«Они шумные и кажутся воинственными. Некоторые нападают друг на друга. У них много энергии, и кажется, они отлично проводят время». [Натали Хамфри, туристка из Атланты]:

«Они классные. Похоже, они счастливы и наслаждаются хорошим днём».

Сотни калифорнийских морских львов захватили пляж в Монтерее в США. Местные власти временно закрыли этот район для людей, чтобы не беспокоить и не пугать животных. Впрочем, многие приходят сюда и любуются морскими львами издалека.

Сотрудники морского заповедника «Монтерей-Бей» говорят, что морских львов, возможно, привлекло обилие разнообразной пищи.

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[Лиза Уттал, морской биолог]:

«Они мигрируют сюда из Вентуры и с Нормандских островов. Все эти морские львы – взрослые и молодые самцы. Иногда встречаются самки, которые, наверное, немного заблудились и тоже приплыли сюда».

Морские львы останутся на пляже на три-четыре недели, а потом его снова смогут занять люди.

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