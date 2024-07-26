Пожар уничтожил почти половину знаменитого туристического городка Канады

Едва сдерживая слёзы, премьер-министр провинции Альберта описывает последствия пожара в знаменитом туристическом городке Джаспер на западе Канады. Там спасатели продолжают, отвоёвывать населённый пункт у огненной стихии. [Даниэль Смит, премьер-министр провинции Альберта]:«Мы потеряли от 30 до 50% зданий. Мы не знаем точно, какие строения повреждены, а какие сгорели. Но в любом случае потребуется значительные восстановительные работы, и люди долго не смогут вернуться в город».

Джаспер – коммерческий центр одноимённого национального парка в Скалистых горах, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно город и парк посещают два миллиона туристов.

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Пожар вспыхнул в результате удара молнии. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. В это время в городе находились 10 000 человек, ещё 15 000 жили в отелях в национальном парке. Всех эвакуировали.

Жителям Джаспера предложили временно уехать в Калгари в 400 километрах от их города. Но некоторым отказали в убежище из-за нехватки персонала.

[Мэтью Мюррей, эвакуированный]:«Я, конечно, немного расстроен, поскольку нет коммуникации, или, возможно, информация была неточной. Я не знаю. Я просто стараюсь не расстраиваться».

Позже мэр Калгари извинилась перед людьми.

[Джоти Гондек, мэр Калгари]:«Я искренне прошу прощения у тех эвакуированных, кто не сразу получил помощь. Могу только попытаться представить, каково это – поспешно эвакуироваться, а затем ехать 12-15 часов, чтобы добраться до сюда, и оказаться у закрытых дверей».

Пожар в Джаспере может стать одним из самых разрушительных в провинции Альберта с 2016 года, когда огонь уничтожил 2400 зданий в нефтяном городке Форт Мак-Муррей.

В целом в Альберте бушует 176 лесных пожаров, 54 из них вышли из-под контроля, ещё 50 локализованы и 69 находятся под контролем.

С огненной стихией борются и в США. В Калифорнии горит парк Бидуэлл – один из крупнейших в стране. За двое суток там выгорело 50 000 гектаров леса. Предполагается, что пожар вспыхнул в результате поджога. Местные жители заметили мужчину, который сталкивал в овраг горящий автомобиль. Его арестовали.

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