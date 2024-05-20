Павлин, коала и дракон: выставку цветов в индийском Кодайканале посвятили дикой природе

Гигантский павлин с роскошным хвостом встречает гостей выставки цветов в Брайант-парке в индийском городе Кодайканал. Мероприятие..
Дата загрузки: 2024-05-21
Гигантский павлин с роскошным хвостом встречает гостей выставки цветов в Брайант-парке в индийском городе Кодайканал. Мероприятие проводят уже в 61-й раз. В этом году его посвятили дикой природе.
Для создания экспозиции использовали почти полмиллиона цветов 42 сортов. Помимо растений, на выставке можно увидеть фигуры птиц и животных, в том числе и мифических – таких, как этот дракон.
[гостья выставки]:
«В этом году здесь много цветов, особенно тюльпанов и гвоздик. Из растений сделаны фигуры павлина и коалы, а также специальный фон для фотографий».
Выставка цветов продлится полторы недели. В эти дни здесь пройдут лодочные гонки, соревнование по ловле рыбы, конкурсы собак и другие развлекательные мероприятия.
Кодайканал называют «Принцессой холмов». Это одно из самых популярных туристических направлений в штате Тамилнад. Город расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря. Он привлекает красивыми холмами, долинами и горными хребтами.
Каждый год в Кодайканале проводят летний фестиваль, и в это же время проходит выставка цветов.
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