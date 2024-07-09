Йеменские хуситы заявили об ударе по израильскому Эйлату

Йеменские хуситы объявили о совместной военной операции с исламским сопротивлением в Ираке. Они сообщили, что нанесли..

Йеменские хуситы объявили о совместной военной операции с исламским сопротивлением в Ираке. Они сообщили, что нанесли удары беспилотниками по военным объектам на юге Израиля. Речь о городе Эйлат, который по-арабски называют Умм-ар-Рашраш. [Яхья Сареа, представитель хуситов]:«Вооружённые силы Йемена вместе с исламским сопротивлением в Ираке провели совместную военную операцию, нацеленную на жизненно важную цель в Умм-ар-Рашраше, к югу от оккупированной Палестины, с использованием ряда беспилотников. Операция успешно достигла своих целей».

После начала военной операции в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля, а также не пропустят через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив израильские суда из солидарности с палестинцами.

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В ответ США объявили о начале операции для обеспечения морской навигации и для охраны судов.

Помимо США патрулирование согласились начать Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

Связанные с Ираном хуситы впервые нанесли удары беспилотниками и ракетами по морским путям в ноябре. В результате десятков нападений они потопили два судна, захватили ещё одно и убили как минимум троих моряков.

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