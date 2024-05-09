Израиль заявил, что не закончил с «Хезболлой» и что «лето будет жарким»

Министр обороны Израиля Йоав Галант говорит, что миссия по противостоянию ливанской «Хезболле» на севере Израиля ещё..
Дата загрузки: 2024-05-09
«У нас есть очень тяжёлые огневые механизмы, и если будет необходимость и повод, мы их обязательно используем. Вы впечатляюще зарекомендовали себя, теперь нам предстоит готовиться к продолжению. Это лето будет жарким».
Боевые действия в приграничном регионе продолжаются семь месяцев параллельно с войной в Газе. Они вынудили десятки тысяч людей по обе стороны границы покинуть свои дома. На этой неделе произошла эскалация. Израиль нанёс тяжелые авиаудары по югу Ливана, а «Хезболла» заявила, что запустила взрывные дроны и мощные ракеты по израильским объектам.
Перемещение около 60 000 жителей северного Израиля вызвало внутри страны призывы к более решительным военным действиям против «Хезболлы». По ту сторону границы с Ливаном из домов уехало около 90 000 человек.
Источники в Ливане сообщают, что с октября в результате израильских ударов погибло более 250 членов «Хезболлы» и 75 мирных жителей. В Израиле погибли около 20 человек, включая солдат и мирных жителей.
А это пустые коридоры больницы в городе Рафах на юге сектора Газа. Израильская армия начала наступление на этот населённый пункт на границе с Египтом, куда от боевых действий ранее бежало более миллиона жителей анклава.
Около 200 пациентов этой больницы были вынуждены эвакуироваться на запад города после предупредительного звонка военных. Само медучреждение прекратило оказание услуг.[Мухаммад Закут, палестинский врач]:
«Большинство пациентов, находящихся в критическом состоянии, умирают в полевых госпиталях, умирают в кувейтских и других полевых госпиталях».
Израиль приказал мирным жителям Рафаха направляться в «расширенную гуманитарную зону» в Аль-Маваси, примерно в 20 километрах от города. ХАМАС же заявляет, что сражается с израильскими силами на востоке Рафаха.
Между тем, ряд стран и ООН предупреждают, что полномасштабное наступление на город приведёт к гуманитарной катастрофе. Так, администрация Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставку оружия в Израиль. Это первая подобная задержка с тех пор, как США пообещали свою «железную» поддержку стране после нападения ХАМАС 7 октября.
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