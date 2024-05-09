Министр обороны Израиля Йоав Галант говорит, что миссия по противостоянию ливанской «Хезболле» на севере Израиля ещё..

Израиль заявил, что не закончил с «Хезболлой» и что «лето будет жарким»

Министр обороны Израиля Йоав Галант говорит, что миссия по противостоянию ливанской «Хезболле» на севере Израиля ещё не завершена. По его словам, армия добьётся безопасного возвращения эвакуированных жителей в свои дома. [Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«У нас есть очень тяжёлые огневые механизмы, и если будет необходимость и повод, мы их обязательно используем. Вы впечатляюще зарекомендовали себя, теперь нам предстоит готовиться к продолжению. Это лето будет жарким».

Боевые действия в приграничном регионе продолжаются семь месяцев параллельно с войной в Газе. Они вынудили десятки тысяч людей по обе стороны границы покинуть свои дома. На этой неделе произошла эскалация. Израиль нанёс тяжелые авиаудары по югу Ливана, а «Хезболла» заявила, что запустила взрывные дроны и мощные ракеты по израильским объектам.

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Перемещение около 60 000 жителей северного Израиля вызвало внутри страны призывы к более решительным военным действиям против «Хезболлы». По ту сторону границы с Ливаном из домов уехало около 90 000 человек.

Источники в Ливане сообщают, что с октября в результате израильских ударов погибло более 250 членов «Хезболлы» и 75 мирных жителей. В Израиле погибли около 20 человек, включая солдат и мирных жителей.

А это пустые коридоры больницы в городе Рафах на юге сектора Газа. Израильская армия начала наступление на этот населённый пункт на границе с Египтом, куда от боевых действий ранее бежало более миллиона жителей анклава.

Около 200 пациентов этой больницы были вынуждены эвакуироваться на запад города после предупредительного звонка военных. Само медучреждение прекратило оказание услуг.

[Мухаммад Закут, палестинский врач]:«Большинство пациентов, находящихся в критическом состоянии, умирают в полевых госпиталях, умирают в кувейтских и других полевых госпиталях».

Израиль приказал мирным жителям Рафаха направляться в «расширенную гуманитарную зону» в Аль-Маваси, примерно в 20 километрах от города. ХАМАС же заявляет, что сражается с израильскими силами на востоке Рафаха.

Между тем, ряд стран и ООН предупреждают, что полномасштабное наступление на город приведёт к гуманитарной катастрофе. Так, администрация Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставку оружия в Израиль. Это первая подобная задержка с тех пор, как США пообещали свою «железную» поддержку стране после нападения ХАМАС 7 октября.

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