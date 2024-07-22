Израиль нанёс удар по порту хуситов в Йемене, который принимал поставки иранского оружия

Израильские истребители нанесли авиаудар по порту Ходейда в Йемене, который контролируют повстанцы-хуситы. Это стало ответом на..
Дата загрузки: 2024-07-23
Израиль впервые нанёс ответный удар по объектам йеменских хуситов, которые за последние восемь месяцев атаковал ближневосточную страну уже более 200 раз.[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Этот авиаудар стал прямым ответом на атаку беспилотника, в результате которой погиб гражданин Израиля и пострадали другие гражданские лица».
12 израильских истребителей преодолели примерно 1800 километров до порта Ходейда. Это стало одной из самых сложных и дальних операций ВВС Израиля.[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Мы атаковали не безобидный порт. Его использовали в военных целях, как перевалочный пункт для смертоносного оружия, которое Иран поставляет хуситам. Они использовали это оружие для нападения на Израиль, страны региона и международный морской путь – один из самых важных в мире».
По словам йеменских медиков, связанных с хуситами, в ходе атаки на Ходейду погибли шесть человек и более 80 пострадали.
Между тем лидер хуситов заявил, что цель авиаудара экономическая, поскольку он пришёлся по энергетическим объектам. Хуситы также обещают и дальше атаковать Израиль.
Шиитские повстанцы уже десять лет ведут войну в Йемене против правительственной армии. Когда началась военная операция в Газе, они стали атаковать Израиль, поддерживая таким образом исламистскую группировку ХАМАС. Они также атакуют коммерческие суда в Аденском заливе и Красном море. Великобритания и США уже несколько месяцев пытаются остановить эти нападения и наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
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