Ливийский тяжелоатлет надеется завоевать медаль на Олимпиаде в Париже

Ливиец Ахмед Абу Зериба уже 12 лет идёт к своей мечте – стать олимпийским чемпионом. Тяжелоатлет..
Дата загрузки: 2024-07-16
Пока в Ливии шла война, Ахмед упорно тренировался. Он занимается в Триполи в плохо оборудованном спортивном зале, принадлежащем бывшему ливийскому спортсмену. У тяжелоатлета уже есть награды. Он выступал на чемпионатах в Ливии и других странах Африки.
Для участия в Олимпиаде надо проходить квалификацию на отборочных соревнованиях, но у Ахмеда всё могло сорваться. В самый ответственный период он получил травму колена.[Ахмед Абу Зериба, тяжелоатлет]:
«Международная федерация тяжёлой атлетики организовала пять чемпионатов. Я должен был в них участвовать и установить рекорды. Я прошёл этот этап. Несмотря на травму, я старался изо всех сил и получил награду в виде хороших результатов. Так я прошёл квалификацию (на Олимпийские игры)».
24-летний спортсмен входит в число шести атлетов, которые будут представлять Ливию на Олимпиаде.[Ахмед Абу Зериба, тяжелоатлет]:
«С начала моей карьеры в тяжёлой атлетике я мечтал участвовать в Олимпийских играх. Надеюсь, выступление в Париже принесёт мне новые победы».
Ахмед уже пакует чемодан – Олимпиада скоро начнётся. Торжественное открытие Игр пройдёт 26 июля. Завершатся они 11 августа.
Короткая ссылка на эту страницу: