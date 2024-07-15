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Ливийский тяжелоатлет надеется завоевать медаль на Олимпиаде в Париже

Ливийский тяжелоатлет надеется завоевать медаль на Олимпиаде в Париже

Ливиец Ахмед Абу Зериба уже 12 лет идёт к своей мечте – стать олимпийским чемпионом. Тяжелоатлет..

Дата загрузки: 2024-07-16

Ливийский тяжелоатлет надеется завоевать медаль на Олимпиаде в Париже
Ливиец Ахмед Абу Зериба уже 12 лет идёт к своей мечте – стать олимпийским чемпионом. Тяжелоатлет надеется, что она сбудется в этом году на летних Играх в Париже.

Пока в Ливии шла война, Ахмед упорно тренировался. Он занимается в Триполи в плохо оборудованном спортивном зале, принадлежащем бывшему ливийскому спортсмену. У тяжелоатлета уже есть награды. Он выступал на чемпионатах в Ливии и других странах Африки.

Для участия в Олимпиаде надо проходить квалификацию на отборочных соревнованиях, но у Ахмеда всё могло сорваться. В самый ответственный период он получил травму колена.

[Ахмед Абу Зериба, тяжелоатлет]:

«Международная федерация тяжёлой атлетики организовала пять чемпионатов. Я должен был в них участвовать и установить рекорды. Я прошёл этот этап. Несмотря на травму, я старался изо всех сил и получил награду в виде хороших результатов. Так я прошёл квалификацию (на Олимпийские игры)».

24-летний спортсмен входит в число шести атлетов, которые будут представлять Ливию на Олимпиаде.

[Ахмед Абу Зериба, тяжелоатлет]:
«С начала моей карьеры в тяжёлой атлетике я мечтал участвовать в Олимпийских играх. Надеюсь, выступление в Париже принесёт мне новые победы».

Ахмед уже пакует чемодан – Олимпиада скоро начнётся. Торжественное открытие Игр пройдёт 26 июля. Завершатся они 11 августа.
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