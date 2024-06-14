Совбез ООН потребовал снять осаду с суданского города, где живёт 1,5 млн человек

Совет Безопасности ООН потребовал прекратить осаду Эль-Фашира в суданской провинции Северный Дарфур и немедленно остановить боевые действия в этом районе. Город, где живёт более полутора миллионов человек, окружён повстанцами из военизированной организации «Силы быстрого реагирования».

Совбез ООН принял соответствующую резолюцию, разработанную Великобританией.

[Барбара Вудворд, постпред Великобритании при ООН]:

«Нападение станет катастрофой для полутора миллионов человек, укрывающихся в городе».

Война в Судане идёт с апреля прошлого года. «Силы быстрого реагирования» до этого поддерживали правительство. Но, когда встал вопрос об интеграции в армию, боевики отказались. Они начали проводить мобилизацию и вскоре атаковали военные базы вооружённых сил по всему Судану.

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Война привела страну к гуманитарной катастрофе. По данным ООН, почти 25 миллионов человек, то есть половина населения Судана, нуждаются в помощи. Примерно восемь миллионов жителей были вынуждены покинуть дома.

Из Эль-Фашира весной этого года также бежали 130 000 человек. При этом их атаковали повстанцы, которые контролируют дорогу, ведущую в город. Теперь люди боятся выходить за пределы Эль-Фашира.

[Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН]:

«Жители Эль-Фашира оказались в ловушке. Они окружены хорошо вооружёнными «Силами быстрого реагирования». Запасы продовольствия, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости заканчиваются. Надвигается голод. И всё реальнее угроза дальнейшего насилия, включая крупномасштабную резню».

Совбез ООН призвал воюющие стороны разрешить мирным жителям перебраться в более безопасные районы Эль-Фашира или покинуть город. Он также требует обеспечить людям доступ к гуманитарной помощи. Кроме того, Совет Безопасности ООН напоминает другим странам, что необходимо соблюдать запрет на поставки оружия в Дарфур и не вмешиваться в вооружённый конфликт.

Представители США, в свою очередь, сообщили, что противоборствующие стороны совершили военные преступления, а боевики «Сил быстрого реагирования» и союзные им ополченцы, кроме того, проводили этнические чистки и совершали преступления против человечности.

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