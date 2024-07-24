Недавние события в Красном море и прилегающих водных путях свидетельствуют о том, что угроза международному судоходству..

Угроза судоходству в Красном море со стороны хуситов растёт: посол ООН в Йемене

Недавние события в Красном море и прилегающих водных путях свидетельствуют о том, что угроза международному судоходству со стороны йеменских хуситов растёт. Об этом в Совете Безопасности заявил специальный посланник ООН в Йемене Ханс Грюндберг.

Он предупредил о реальной опасности расширения регионального конфликта после новых атак хуситов на коммерческое судоходство, а также первых израильских воздушных ударов по Йемену в ответ на беспилотные и ракетные удары хуситов по Израилю.

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[Ханс Грюндберг, спецпосланник ООН в Йемене]:«Семь месяцев эскалации достигли нового и опасного уровня на прошлой неделе. Я глубоко обеспокоен недавними военными действиями в регионе, в том числе атакой беспилотниками на Тель-Авив 19 июля и последующими ответными атаками Израиля на порт Ходейда и его нефтяные и энергетические объекты 20 июля».

В прошлую пятницу удар беспилотника хуситов поразил Тель-Авив, в результате чего погиб один человек. В ответ на это Израиль начал удары по группировке в Йемене.

Хуситы затопили либо повредили ряд коммерческих судов, что нарушило торговый путь через Красное море. В результате атак погибли гражданские. Также хуситы по-прежнему удерживают в заложниках экипаж грузового судна Galaxy Leader, который они захватили в ноябре. При этом США и Великобритания продолжают наносить авиаудары по йеменским военным объектам хуситов.

Посол Йемена в ООН обвинил Израиль в эскалации, а также призвал повстанцев-хуситов освободить захваченные территории.

[Али Фадхель, посол Йемена в ООН]:«Мы возлагаем на Израиль полную ответственность за любые последствия, которые являются результатом их воздушных ударов. Мы предупреждаем террористов-хуситов об опасности удержания в заложниках Йемена и его народа и втягивания его в бесполезные сражения ради служения интересам иранского режима».

А представитель США в ООН заявил, что хуситы должны немедленно освободить заложников.

[Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН]:«Мы отвергаем идею о том, что хуситам нужно дать время для проведения так называемых расследований, прежде чем освободить людей, которых незаконно задержали. Хуситы – это не правительство, и они не могут что-либо расследовать».

Хуситы заявляют, что ведут атаки в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Израиль говорит, что йеменские повстанцы с начала войны совершили против него 200 атак. Большинство ракет и дронов перехватили.

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