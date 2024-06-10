Израиль объявил об освобождении четырёх заложников в секторе Газа

Израильская армия опубликовала кадры, на которых, как сообщается, видна миссия по спасению четырёх заложников. Операция проходила..
Дата загрузки: 2024-06-11
На подписи к видео указано, что боевая группа парашютно-разведывательного подразделения возглавила спасение, при этом уничтожив террористов. Также участвовали спецназ, военные, разведка и авиация.
Спасённых захватили во время музыкального фестиваля 7 октября. Это 25-летняя Ноа Аргамани, 40-летний Шломи Зив, 21-летний Альмог Меир и 27-летний россиянин Андрей Козлов.
Их состояние военные оценили как нормальное и доставили в больницу на обследование.
В Газе остаётся около 120 израильских заложников. Сколько из них живы, неизвестно.
Между тем, политик-центрист Бенни Ганц объявил об отставке с поста министра без портфеля в правительстве Нетаньяху.
Он обвинил премьера в том, что тот не может представить чёткий план достижения победы в военной операции в секторе Газа. Ранее Ганц был оппонентом Нетаньяху. Он согласился присоединиться к его кабинету после нападения ХАМАС 7 октября. Однако в последнее время он всё больше критиковал нынешнее правительство.[Бени Ганц, министр без портфеля]:
«К сожалению, Нетаньяху мешает нам продвинуться к истинной победе, оправдывая ту тяжёлую цену, которую мы за это платим. Именно поэтому сегодня я покидаю чрезвычайное правительство с тяжёлым сердцем, но уверенно».
Уход Ганца не скажется на позициях премьер-министра. Большинство в Кнессете Нетаньяху сформировал без сторонников Ганца.
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