fb pixel
Телеканал NTD

Израиль объявил об освобождении четырёх заложников в секторе Газа

Израиль объявил об освобождении четырёх заложников в секторе Газа

Израильская армия опубликовала кадры, на которых, как сообщается, видна миссия по спасению четырёх заложников. Операция проходила..

Дата загрузки: 2024-06-11

Израиль объявил об освобождении четырёх заложников в секторе Газа
Израильская армия опубликовала кадры, на которых, как сообщается, видна миссия по спасению четырёх заложников. Операция проходила в условиях сильного обстрела.

На подписи к видео указано, что боевая группа парашютно-разведывательного подразделения возглавила спасение, при этом уничтожив террористов. Также участвовали спецназ, военные, разведка и авиация.

Спасённых захватили во время музыкального фестиваля 7 октября. Это 25-летняя Ноа Аргамани, 40-летний Шломи Зив, 21-летний Альмог Меир и 27-летний россиянин Андрей Козлов.

Их состояние военные оценили как нормальное и доставили в больницу на обследование.

В Газе остаётся около 120 израильских заложников. Сколько из них живы, неизвестно.

Между тем, политик-центрист Бенни Ганц объявил об отставке с поста министра без портфеля в правительстве Нетаньяху.

Он обвинил премьера в том, что тот не может представить чёткий план достижения победы в военной операции в секторе Газа. Ранее Ганц был оппонентом Нетаньяху. Он согласился присоединиться к его кабинету после нападения ХАМАС 7 октября. Однако в последнее время он всё больше критиковал нынешнее правительство.

[Бени Ганц, министр без портфеля]:
«К сожалению, Нетаньяху мешает нам продвинуться к истинной победе, оправдывая ту тяжёлую цену, которую мы за это платим. Именно поэтому сегодня я покидаю чрезвычайное правительство с тяжёлым сердцем, но уверенно».

Уход Ганца не скажется на позициях премьер-министра. Большинство в Кнессете Нетаньяху сформировал без сторонников Ганца.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...