Израиль объявил об освобождении четырёх заложников в секторе Газа

Израильская армия опубликовала кадры, на которых, как сообщается, видна миссия по спасению четырёх заложников. Операция проходила..

Израильская армия опубликовала кадры, на которых, как сообщается, видна миссия по спасению четырёх заложников. Операция проходила в условиях сильного обстрела.

На подписи к видео указано, что боевая группа парашютно-разведывательного подразделения возглавила спасение, при этом уничтожив террористов. Также участвовали спецназ, военные, разведка и авиация.

Спасённых захватили во время музыкального фестиваля 7 октября. Это 25-летняя Ноа Аргамани, 40-летний Шломи Зив, 21-летний Альмог Меир и 27-летний россиянин Андрей Козлов.

Их состояние военные оценили как нормальное и доставили в больницу на обследование.

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В Газе остаётся около 120 израильских заложников. Сколько из них живы, неизвестно.

Между тем, политик-центрист Бенни Ганц объявил об отставке с поста министра без портфеля в правительстве Нетаньяху.

Он обвинил премьера в том, что тот не может представить чёткий план достижения победы в военной операции в секторе Газа. Ранее Ганц был оппонентом Нетаньяху. Он согласился присоединиться к его кабинету после нападения ХАМАС 7 октября. Однако в последнее время он всё больше критиковал нынешнее правительство.

[Бени Ганц, министр без портфеля]:«К сожалению, Нетаньяху мешает нам продвинуться к истинной победе, оправдывая ту тяжёлую цену, которую мы за это платим. Именно поэтому сегодня я покидаю чрезвычайное правительство с тяжёлым сердцем, но уверенно».

Уход Ганца не скажется на позициях премьер-министра. Большинство в Кнессете Нетаньяху сформировал без сторонников Ганца.

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