Новый президент Панамы обещает решить проблему обмеления Панамского канала

Недавно избранный президент Панамы Хосе Рауль Мулино обещает решить проблемы Панамского канала. В прошлом году он..

Недавно избранный президент Панамы Хосе Рауль Мулино обещает решить проблемы Панамского канала. В прошлом году он обмелел из-за сильной засухи, и судоходство ограничили. Из-за этого страна теряет доходы.

Мулино призовёт парламент одобрить закон, который позволит администрации канала построить крупное водохранилище.

[Хосе Рауль Мулино, новый президент Панамы]:

«Примите этот закон сейчас, найдите способ, чтобы Национальная ассамблея одобрила этот закон в первую очередь. Тогда администрация канала сможет приступить к реализации проекта».

Если инициативу одобрят, то строительство водохранилища продлится пять лет и обойдётся в 900 миллионов долларов.

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Мулино также планирует построить крупную железную дорогу и хочет сделать это самым крупным проектом своей администрации.

[Хосе Рауль Мулино, новый президент Панамы]:

«Этот проект жизнеспособен. Железная дорога позволит перевозить грузы и пассажиров, в том числе, конечно, туристов. Мы хотим проложить маршрут, который будет важен для городов во внутренних районах страны, где много путешественников».

Новый президент намерен создать команду специалистов, которая оптимизирует процесс инвестирования иностранных компаний в Панаму. Он также изучит возможность присоединения к южноамериканскому торгово-экономическому блоку МЕРКОСУР.

[Хосе Рауль Мулино, новый президент Панамы]:

«Это очень нам поможет, а также сразу изменит внешнюю политику нашей страны».

Мулино – бывший министр безопасности. Он победил на президентских выборах 5 мая, набрав 34% голосов. Мулино баллотировался от правой партии «Реализация целей». В новую должность вступит 1 июля.

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