Греческому острову грозит водный кризис в пик туристического сезона

Самый большой водоём греческого острова Наксос пересох из-за жары. Теперь местному населению грозит водный кризис, особенно..
Дата загрузки: 2024-07-11
Наксос – гористый остров с населением всего в 20 тысяч человек. При этом его красота и климат ежегодно привлекают десятки тысяч посетителей.
Владельцы отелей говорят, что нехватка воды приводит их в полное замешательство.[Вангелис Кафарас, владелец отеля]:
«В последние годы есть проблема нехватки воды. И в этом году она встала особенно остро».
На большей части территории Греции последние несколько месяцев осадков почти не было. Это привело к масштабным лесным пожарам и пересыханию водоёмов.
Сегодня в двух водохранилищах острова осталась лишь треть прошлогоднего уровня. Это всего чуть более 20 олимпийских бассейнов.
В связи со сложившейся ситуацией тут установили три опреснительных станции.
Мэр Димитрис Лианос говорит, что это должно покрыть дефицит воды для домохозяйств, отелей и бассейнов.[Димитрис Лианос, мэр Наксоса]:
«Мы считаем, что будут некоторые проблемы, не каждый день, но они будут в некоторых более высокогорных регионах. Но серьёзных проблем, таких как отключение воды в деревнях, быть не должно. Мы верим, что дела пойдут хорошо, и именно поэтому мы приняли все эти меры».
При этом фермерам воду с опреснительных станций поставлять не будут. Им придётся полагаться на колодцы, в которые просачивается морская вода.
Это ставит под угрозу знаменитый картофель с Наксоса. Фермеры говорят, что в этом году урожая будет в два раза меньше.[Стелиос Ватракокоилис, фермер]:
«Мы очень разочарованы. Нам не удалось предвидеть, что изменение климата постучится в наши двери, а также в двери остального мира. Если так будет продолжаться, то пусть Дева Мария нам поможет».
Страны Средиземноморья ищут способы пополнить свои запасы воды за счёт опреснения. Но даже её не хватает из-за повышенного спроса на фоне наплыва туристов.
При этом экологи отмечают, что худшее ещё впереди, и реальные последствия засухи проявятся позже.
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