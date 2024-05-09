Берлинский сенатор Франциска Гиффай – жертва самого недавнего нападения на немецких политиков, которые стали происходить всё..

Нападения на немецких политиков происходят всё чаще в преддверии выборов

Берлинский сенатор Франциска Гиффай – жертва самого недавнего нападения на немецких политиков, которые стали происходить всё чаще в преддверии выборов.

Экс-бургомистра Берлина ненадолго госпитализировали после того, как во вторник мужчина ударил её по голове в библиотеке.

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[Франциска Гиффай, берлинский сенатор]:«Это вызывает беспокойство. И меня также шокирует и расстраивает то, что в последнее время мы наблюдаем всё больше и больше подобных нападений, что на людей нападают из-за их политической деятельности, из-за их позиции и взглядов. И это затрагивает многих людей».

74-летнего нападавшего задержали. Полиция сообщила, что в прошлом он уже совершал преступления на почве ненависти и был замешан в других инцидентах. Также, предполагается, что у него есть проблемы с психическим здоровьем.

Канцлер Олаф Шольц в соцсетях описал нападение как «трусливое».

Инцидент совпал с экстренным совещанием министров немецких земель. Они призвали усилить полицейскую защиту политиков, поскольку количество словесных и физических нападений резко возросло в преддверии европейских и местных выборов.

Правительственные данные показывают, что их количество в стране удвоилось после выборов в Европейский парламент в 2019 году.

В тот же день, когда произошло нападение на Гиффай, подобный инцидент случился и в Дрездене. Полиция арестовала двух человек, которые толкали члена «Партии зелёных» и плевали в него, когда тот расклеивал агитационные плакаты. Ранее их замечали за выкрикиванием нацистских приветствий в общественных местах.

А несколько дней назад члена социал-демократов Матиаса Экке избили ногами. Тоже во время расклейки плакатов. Ему потребовалась операция.

В социальных сетях он написал (цитата): «…это касается не только меня, но и всех, кто занимается политикой. Никто в условиях демократии не должен бояться высказывать своё мнение».

Некоторые возлагают вину за всплеск насилия на крайне правую партию «Альтернатива для Германии», которая в этом году может выйти в лидеры. Однако члены этой политической силы говорят, что сами часто подвергаются нападениям.

Министр внутренних дел Германии заявила, что рассмотрит возможность ужесточения наказаний за нападения на политиков.

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