Два человека погибли и пятеро числятся пропавшими без вести после предполагаемого столкновения небольшой моторной лодки и..

Моторная лодка столкнулась с круизным лайнером на Дунае в Венгрии, есть жертвы

Два человека погибли и пятеро числятся пропавшими без вести после предполагаемого столкновения небольшой моторной лодки и круизного лайнера на реке Дунай. Об этом сообщает венгерская полиция.

Об инциденте стало известно в субботу вечером. Сначала на берегу реки возле Вероце, в 55 километрах к северу от Будапешта, обнаружили мужчину с травмой головы. Потом недалеко обнаружили тело погибшего мужчины и ещё ближе к Будапешту – тело женщины и повреждённую моторную лодку. Полиция выяснила, что всего на её борту было восемь человек. Остальных ищут. Задействованы более десятка катеров и беспилотники.

По данным полиции, примерно во время аварии в том районе реки проходило круизное судно, которое впоследствии пришвартовалось в городе Комаром. В его носовой части обнаружили повреждения – вмятины и содранную краску.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

При этом пассажиры утверждают, что ничего не слышали.

[турист из Китая]:

«Ничего не было слышно. Никакого скрежета, всё было тихо».

109-метровый круизный лайнер принадлежит швейцарской фирме Heidelberg.

[прохожая]:

«Это ужасно, я действительно шокирована этим. Я живу недалеко от Будапешта и сама люблю совершать круизы по Дунаю, поэтому меня очень озадачил этот инцидент».

Полиция возбудила уголовное дело и обещает найти виновных.

Короткая ссылка на эту страницу: