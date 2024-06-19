3D-печатные дома помогают справиться с жилищным кризисом в Кении

Так выглядит дом кенийки Джасинтер Авино, живущей в трущобах Найроби. Он сделан из вторсырья и покрыт..

Так выглядит дом кенийки Джасинтер Авино, живущей в трущобах Найроби. Он сделан из вторсырья и покрыт металлическими листами. Здесь нет водопровода и канализации. Строительство обошлось в 380 долларов.

В этом подобии дома Джасинтер живёт с четырьмя детьми и мужем. Он приносит по 75 долларов в месяц, находя случайные заработки. Женщина завидует тем, кто смог купить квартиру в государственном доме. Такое жильё сейчас строят в Кении в рамках правительственной программы.

[Джасинтер Авино, жительница трущоб в Найроби]:

«Мы бы очень хотели переехать в дом получше, но у нас нет денег. Эти государственные дома – наша мечта, но достичь её не позволяют наши доходы».

По данным Всемирного банка, Кении необходимо построить два миллиона домов, чтобы решить проблему дефицита жилья. Правительство страны планирует возводить по 250 000 зданий в год. Проект запустили в 2022-м.

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В этом жилом комплексе на окраине Найроби в прошлом году однокомнатные квартиры продавали по 7600 долларов. Фелистер Муэма внесла 10% стоимости, а остальное будет выплачивать ещё 25 лет.

[Фелистер Муэма, владелица квартиры]:

«Это первое моё жильё, которое мне принадлежит. Здесь я начала жить своей жизнью, чего раньше не было. Теперь всё изменилось, потому что у меня есть надежда. Если я что-то здесь делаю, это навсегда».

Между тем некоторые кенийские компании возводят 3D-печатные дома. Они долговечны, и строить их быстро. Так, одно демонстрационное здание поставили в Найроби. А в Килифи появился целый комплекс из десяти 3D-печатных домов. Дом с двумя спальнями стоит 22 000 долларов, а с тремя – 29 000.

[Франсуа Перро, директор компании 14Trees]:

«Потребность в жилье в Африке огромна. Кении необходимо более двух миллионов домов, Нигерии – более десяти миллионов. Мы знаем, что если хотим ликвидировать это отставание, нужно строить по-другому, масштабно, быстро и с использованием низкоуглеродистых материалов».

Строители говорят, что стоимость 3D-печатных домов можно удешевить. Для этого нужно возводить их там, где они будут стоять, и там же делать раствор. По мнению специалистов, у этой технологии большой потенциал, но пока сильна конкуренция с традиционными методами строительства.

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