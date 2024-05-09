Надземный пешеходный переход стал пристанищем для нескольких десятков бразильцев, которые лишились крова из-за сильного наводнения. Это..

Жизнь на мосту: как бразильцы спасаются от наводнений

Надземный пешеходный переход стал пристанищем для нескольких десятков бразильцев, которые лишились крова из-за сильного наводнения. Это город Порту-Алегри, столица южного штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Некоторые, прежде чем добраться сюда, пытались укрыться в других местах, но не удалось.

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[Адриана Фретиас, пострадавшая от наводнения]:«Я схватила детей, и мы побежали на стадион. Ну, сначала мы пошли к соседу, чтобы узнать, пустит ли он нас, потому что думали, что вода туда не доберётся, но она добралась. Потом мы отправились на стадион».

Адриана с грустью смотрит на затопленные улицы внизу, где люди передвигаются на лодках. Дом её семьи разрушен. Спасти удалось лишь несколько вещей.

[Адриана Фретиас, пострадавшая от наводнения]:

«Беспокоюсь. Нелегко всё потерять – плиту, еду, школьные принадлежности. Мы всё потеряли». Жизнь на мосту тоже нельзя назвать спокойной. [Адриана Фретиас, пострадавшая от наводнения]:

«Я не сплю всю ночь, потому что мост качается. Его всё время раскачивает из-за проезжающих мимо грузовиков, и я боюсь, что он рухнет. Также боюсь, что сюда дойдёт вода».

Тем временем, по данным властей, подтверждённое число погибших в результате этих наводнений в штате достигло 100. И оно, скорее всего, возрастёт, поскольку более 120 человек ещё числятся пропавшими без вести.

Свои дома были вынуждены покинуть 163 тысячи человек.

Ливни идут уже неделю. Вышли из берегов реки, затоплены целые города. Разрушены дороги и мосты.

Также жертвами стало много домашних животных и скота. На этих кадрах лошадь спасается на крыше затопленного сарая.

Волонтёры стараются не оставлять животных в беде. На верхнем этаже этого затопленного здания в ловушке оказалось около 20 собак.

[Эдуарду, волонтёр-спасатель]:«Там много животных. Я забрался внутрь, но там большая собака, и она пытается защитить остальных. Она меня укусила. Вроде бы все собаки там в нормальном состоянии».

Прогнозы синоптиков пока неутешительные. Они предупреждают, что наводнения могут усилиться в ближайшие дни.

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