Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы и улетел в Австралию

Стелла Ассанж, жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила в видеообращении, что тюремное заключение её мужа «подошло к концу». Как сообщается, он пошёл на сделку с правительством США, согласно которой признаёт себя виновным по уголовному обвинению в обмен на освобождение.

В тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании Джулиан Ассанж провёл 1901 день. Его супруга, а также главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон поблагодарили всех, кто оказывал им поддержку.

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[Стелла Ассанж, жена Джулиана Ассанжа]:«19 июня исполнилось ровно 12 лет с тех пор, как Джулиан вошёл в посольство Эквадора (в Лондоне), которое предоставило ему политическое убежище, защиту от преследований, пыток, от пожизненного заключения. И 12 лет спустя я навещаю Джулиана в тюрьме строгого режима. Но этот период нашей жизни, я уверена, теперь подошёл к концу».

Как сообщили соратники Ассанжа, основатель WikiLeaks сел на самолёт в лондонском аэропорту Станстед и улетел в Австралию.

Согласно предварительной сделке, он признает себя виновным по одному из 18 пунктов, которые выдвинули американские прокуроры. Это заговор с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Для него будут добиваться 62 месяцев тюремного заключения. При этом зачтут то время, которое он провёл в британской тюрьме. А оно как раз и составляет около пяти лет.

Юридическая тяжба Ассанжа с властями США продолжалась более десяти лет. В случае экстрадиции разоблачителю грозило бы до 175 лет тюрьмы.

В 2010 году сайт Wikileaks начал публиковать сотни тысяч американских секретных документов и дипломатическую переписку. Вашингтон назвал это одной из крупнейших утечек секретной информации в истории страны.

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