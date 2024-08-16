Проливные дожди на испанских Балеарских островах затопили дороги, а также привели к эвакуациям и отмене авиарейсов...

Ливни привели к эвакуациям и отмене авиарейсов на Балеарских островах

Проливные дожди на испанских Балеарских островах затопили дороги, а также привели к эвакуациям и отмене авиарейсов. На остров Майорка направили военные подразделения по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи.

Испанское национальное метеоагентство в четверг объявило оранжевый уровень опасности во всём регионе из-за высокого риска штормов.

На кадрах видно, как спасатели пытаются снять с мели застрявшие лодки на пляже острова Форментера.

По данным метеорологов, худшее уже позади. Впрочем, людей по-прежнему призывают оставаться дома.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сообщается, что центр Пальма-де-Майорки пока оцеплен. Там пришлось эвакуировать десятки пассажиров поезда, который застрял из-за наводнения.

Также в аэропортах Балеарских островов со среды отменили более 50 авиарейсов.

[пострадавшая туристка]:

«У нас был рейс на вчерашний вечер, и мы всё ещё ждём. Они дали нам рейс на воскресенье 18-го. То есть просто заменили рейс, но не предоставили ни отеля, ни транспорта. Они выделили по 150 евро на человека, на двоих – 300. Это деньги на отель, транспорт и еду. Но это всё стоит намного дороже, поэтому мы здесь». [пострадавшая туристка]:

«Мы проверим другие рейсы, надеемся, что сможем добраться до любого аэропорта Германии. Таков наш план».

Региональная служба экстренной помощи сообщила, что за последние сутки получила около 180 звонков об инцидентах, связанных с экстремальной погодой. Девять человек пострадали на острове Форментера в среду. Также береговая охрана спасла одного рыбака.

Короткая ссылка на эту страницу: