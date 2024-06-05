Панамский остров тонет из-за изменения климата

Около 300 семей коренного народа куна были вынуждены покинуть дома из-за того, что их остров у..

Около 300 семей коренного народа куна были вынуждены покинуть дома из-за того, что их остров у побережья Панамы тонет. Это происходит из-за повышения уровня мирового океана.

Теперь для 1350 человек возвели жилой квартал из 300 домов, окружённый зелёным лесом.

[Элиот Родригес, местный житель]:

«С детства я всегда был в контакте с морем, смотрел с острова на лес, на джунгли. Но теперь будет наоборот. Мне будет не хватать лодок».

Но многие индейцы рады, что переезжают. Здесь условия комфортнее.

[Ландрус Нестор, местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы жили в самом центре острова. Ванные там были в 10 минутах ходьбы. И они были рассчитаны на 15-20 человек. А здесь мы счастливы, потому что у нас будет своя ванная комната».

В докладе за 2021 год говорится, что при нынешних тенденциях к концу века уровень мирового океана может подняться более чем на метр.

А согласно недавнему докладу ООН, в Панаме, которая соединяет Центральную и Южную Америку, 10% населения живёт на высоте менее 10 метров над уровнем моря. Это 386 тысяч человек. При этом более 4% живут на высоте менее пяти метров над уровнем моря.

Народ куна проживает на территории Панамы и соседней Колумбии. В основном в автономных резервациях на островах Сан-Блас. Это тропический архипелаг с золотыми пляжами и кристально чистой водой у северного карибского побережья Панамы.

Ожидается, что вся община переедет в ближайшие дни, если позволит погода и море будет спокойным.

По данным ООН, в Латинской Америке и Карибском бассейне 41 миллион человек живёт в низменных районах и сталкивается с растущими рисками из-за наводнений, штормов и ураганов.

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